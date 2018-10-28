29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 95. yıl dönümü kutlamaları, çelenk sunma töreniyle başladı.
Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Cacabey Meydanı'nda tören düzenlendi.
Törende, Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu.
Törene, Vali İbrahim Akın, AK Parti Kırşehir Milletvekilli Mustafa Kendirli, CHP Milletvekili Metin İlhan, Belediye Başkan Vekili Emre Şahinci, Cumhuriyet Başsavcısı Bilal Gümüş, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, şehit yakınları, gaziler ve öğrenciler katıldı.