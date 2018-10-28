29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

SİVAS (AA) - Sivas'ta, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 95. yıl dönümü kutlamaları, çelenk sunma töreniyle başladı.



Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda çelenk sunma töreni düzenlendi.

Sivas Valisi Davut Gül, 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan ve Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören sona erdi.

Törene, askeri erkan, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri ve öğrenciler katıldı.





- CHP, ADD ve Cumhuriyet Kadınları Derneği çelenk sundu

CHP Sivas İl Başkanlığı, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Sivas Şubesi ve Cumhuriyet Kadınlar Derneği de Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 95. yıl dönümü dolayısıyla Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Çelenk sunma töreninin ardından konuşan CHP Sivas İl Başkanı Ahmet Turan Temel, "Cumhuriyetin yılmaz bekçileri Cumhuriyetimizin kuruluşunun 95'inci yılı kutlu olsun. Cumhuriyet Bayramı'nı aynı coşku ile kutlamaya devam ediyoruz. Cumhuriyete ve onun değerlerine sahip çıkmak en başta Cumhuriyet Halk Partililerin ve cumhuriyete inanan herkesin görevidir." ifadelerini kullandı.