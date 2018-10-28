29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

KIRŞEHİR (AA) - CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Selahattin Ekicioğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Milletvekili İlhan, mesajında, Cumhuriyetin yıl dönümünü her yıl aynı coşku ve heyecanla karşıladıklarını hatırlattı.

Cumhuriyetin ilanı ile sonrasında medeni ve özgür bir toplum oluşturma noktasında çağdaş ve aydınlık yolda ilerlemenin temellerinin atıldığını vurgulayan İlhan, "Cumhuriyetin ilan edilişinin yıl dönümünde Türk halkının aynı azmi ve inancı sürdürecek olması geleceğe umutla bakmamız için en önemli dayanak noktamızdır." ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Bahçeci ise Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emanet ettiği Cumhuriyetin yıl dönümünü milletçe birlik ve beraberlik içerisinde kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Birlik ve beraberlik vurgusu yapan Bahçeci, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Ekicioğlu ise şanlı kurtuluş mücadelesinin sonucunda kurulan Cumhuriyetin yıl dönümünü büyük bir sevinç ve gururla kutladıklarını kaydetti.

Cumhuriyetin, her şeyini kaybetmiş bir milletin ulusal bağımsızlığını kazanmak adına giriştiği milli mücadele ile elde ettiği büyük bir zafer olduğunu vurgulayan Ekicioğlu, bu emaneti yarınlara ulaştırmak için el birliği ile çalışacaklarını, Atatürk ilke ve inkılaplarına her daim sahip çıkacaklarını vurguladı.