29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

AKSARAY (AA) - Aksaray'da Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 95. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'nda çelenk sunma töreni düzenlendi.

Aksaray Valisi Aykut Pekmez, Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, Emniyet Müdürü Ali Karabağ, İl Jandarma Komutanı Albay Fuat Anık, gaziler, öğrenciler ve vatandaşların katıldığı törende, Vali Aykut Pekmez ve Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona erdi.