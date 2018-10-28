29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

NİĞDE (AA) - Niğde'de, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 95. yıl dönümü kutlamaları, çelenk sunma töreniyle başladı.



Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunma töreni düzenlendi.

Çelenklerin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törene, Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, İl Jandarma Komutanı Albay Garip Gümüş, Belediye Başkanı Rifat Özkan ile daire müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, polis ve askeri erkan, öğrenciler ve Niğdeliler katıldı.