29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

KARAMAN (AA) - AK Parti Karaman Milletvekili Recep Şeker, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Milletvekili Şeker, mesajında, bağımsızlığımızın sembolü Cumhuriyetimizin ilan edilişinin 95. yılını Türkiye'de ve Karaman'da milletçe kutlamanın gurur ve coşkusunu yaşadığını ifade etti.

Cumhuriyetin ilanının şanlı tarihimizin çok önemli bir dönüm noktasını oluşturduğunu aktaran Şeker, şunları kaydetti:

"29 Ekim 1923 tarihi asırlar boyunca hürriyetinden, bağımsızlığından taviz vermektense ölmeyi tercih eden asil bir milletin şahlanışının ve küllerinden yeniden doğuşunun nişanesidir. Asil milletimiz, 29 Ekim 1923 tarihinde hürriyetinden ve bağımsızlığından hiçbir zaman ve asla vazgeçmeyeceğini, hiçbir zaman ve asla milli iradesine pranga vurulamayacağını, dünya durdukça hür ve bağımız yaşayacağını, rengini şehitlerimizin kanından alan al bayrağının asla indirilemeyeceğini, ezanlarımızın asla susturulamayacağını kendi kaderi üzerinde hiç kimsenin müdahil olamayacağını kanıyla ve canıyla tüm dünyaya ilan etmiştir. Bu anlamlı günde, İstiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını, eşsiz fedakarlıklarıyla milletimizin gönlünde ölümsüzleşen bütün şehit ve gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyorum. Ruhları şad olsun. Aziz milletimizin ve Karamanlı hemşehrilerimin Cumhuriyet Bayramı'nı en kalbi duygularımla kutluyorum."