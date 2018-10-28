29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen törene Vali Mehmet İlker Haktankaçmaz, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, siyasi partilerin il başkanları, kamu kurumlarının müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasıyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nde devam eden kutlamalar kapsamında "Atatürk ve Cumhuriyet" konulu fotoğraf sergisi açıldı.

Vali Haktankaçmaz, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhuriyetin sonsuza kadar varlığını devam ettireceğini söyledi.

Cumhuriyetin 95’inci yılına ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Haktankaçmaz, "Cumhuriyet, bizlere emanettir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere hedef olarak gösterdiği çağdaş medeniyetler düzeyinin üzerine çıkmak için çok daha fazla çalışacağız. Bu duygularla, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, aziz şehitlerimiz ve vefat eden gazilerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyor ve aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı hepimize kutlu olsun." diye konuştu.