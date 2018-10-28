29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

ESKİŞEHİR (AA) - AK Parti MKYK Üyesi ve Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Milletvekili Karacan, mesajında, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin 95. kuruluş yıl dönümünü gururla ve coşkuyla kutladığını ifade etti.

Karacan, şunları kaydetti:

"Ülkemiz, karanlık mihrakların girişimleriyle içeriden ve dışarıdan çökertilme teşebbüslerine maruz kalmasına rağmen, her defasında aziz milletinin damarlarındaki asil kanda bulunan kudretiyle, ferasetiyle bu eylemlerin üstesinden gelmiş ve daha da güçlenerek çıkmasını bilmiştir. Cumhuriyetimizin 100. yılına doğru hızla ilerlerken, 2023 hedeflerimizi bir bir hayata geçirmenin ve daha da büyük hedefler belirleyerek bunları gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz. Güçlü Türkiye idealiyle devam ettiğimiz bu yolda, her zamanki gibi milletçe beraber olduğumuz, vatan sevgisiyle yoğrulduğumuz sürece aşamayacağımız engel yoktur. Bu vesileyle, büyük fedakarlıklarla kazandığımız bağımsızlık mücadelesi sonucunda kurulan, milletin iradesinin hakim kılındığı Cumhuriyetimizin 95. yılını tebrik ediyor, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve canını feda eden demokrasi şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum."