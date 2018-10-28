29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

ANKARA (AA) - Ankara'nın Şereflikoçhisar ve Kızılcahamam ilçelerinde, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 95. yıl dönümü kutlamaları, çelenk sunma törenleriyle başladı.
Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Şereflikoçhisar Hükümet Konağı bahçesinde tören düzenlendi.
Törende, Atatürk büstüne Kaymakamlık, Garnizon Komutanlığı ve Şereflikoçhisar Belediye Başkanlığı çelenkleri sunuldu.
Kaymakam Sedat Yıldırım, törenin ardından makamında kutlamaları kabul etti.
İlçedeki kutlamalar, yarın düzenlenecek programlarla devam edecek.
- Kızılcahamam
Kızılcahamam Kaymakamı Mehmet Yıldız ve Belediye Başkan Yardımcısı Fahrettin İlhan, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören sona erdi.
Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, yarın Kızılcahamam Kaymakamlık makamında tebriklerin kabulü ile devam edecek. Kutlamalar kapsamında İlçe Stadı'nda tören düzenlenecek.