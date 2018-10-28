29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

KONYA (AA) - Konya, Aksaray, Karaman ve Afyonkarahisar'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 95. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Konya'da çelenk sunma töreni Anıt Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde düzenlendi.

Törene, Konya Valisi Yakup Canbolat, MHP Konya Milletvekili Esin Kara, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, askeri erkan, bazı siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, gaziler ve öğrenciler katıldı.

- Afyonkarahisar

Afyonkarahisar'da Kocatepe Parkı'ndaki Atatürk Anıtı önündeki törene, Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, askeri erkan, bazı siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, gaziler ve öğrenciler katıldı.

Tören, çelenklerin sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona erdi.



- Aksaray



Aksaray'da da çelenk sunma töreni, 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde düzenlendi.



Törene, Aksaray Valisi Aykut Pekmez, Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, Emniyet Müdürü Ali Karabağ, İl Jandarma Komutanı Albay Fuat Anık, askeri erkan, bazı siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, gaziler ve öğrenciler iştirak etti.

- Karaman

Karaman Cumhuriyet Parkı'ndaki Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törene ise Karaman Valisi Fahri Meral, Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, AK Parti Karaman milletvekilleri Recep Şeker ve Selman Oğuzhan Eser, CHP Karaman Milletvekili İsmail Atakan Ünver, Cumhuriyet Başsavcısı Ali İrfan Yılmaz, askeri erkan, bazı siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, gaziler ve öğrenciler katıldı.

Çelenk sunumunun ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla tören sona erdi.

