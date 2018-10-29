29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

YOZGAT (AA) - Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 95. yıl dönümü dolayısıyla Yozgat Valiliği resepsiyon verildi.

Yozgat Valiliğinde düzenlenen resepsiyonda Cumhuriyetin kuruluşunun yıl dönümü münasebeti ile pasta kesilerek davetlilere ikramda bulunuldu.



Resepsiyonda konuşan Vali Yurtnaç, Cumhuriyetin 95. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Cumhuriyetin tüm nesiller için önemli olduğunu belirten Vali Yurtnaç, şöyle devam etti:

"Şehitlerimizi ve ebediyete irtihal etmiş gazilerimizi rahmetle anıyorum. Hayatta olan gazilerimizi de şükranla yad ediyorum. Onlar bizim değerlerimizdir. Onların bu toplumda her zaman yeri var. Cumhuriyet cumhurdur, halktır, halksız bir demokrasi, halksız bir cumhuriyet düşünülemez. O maksatla davetimize katıldığınız için teşekkür ediyorum. İlelebet milletimiz, devletimiz payidar olsun. Cumhuriyet Bayramımızı tekrardan kutluyor herkese saygılarımı ve sevgilerimi sunuyorum."



