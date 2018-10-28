KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 95. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Törene, Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Kayseri 2'inci Hava İkmal Bakım Merkezi ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, komutanlar, bazı siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, gaziler ve öğrenciler katıldı.

Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona erdi.