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29. Ankara Uluslararası Film Festivali

- Ankara Uluslararası Film Festivali kapsamında düzenlenen Ulusal Uzun Film Yarışması'na başvuran 31 film arasından ön elemeyi geçen 10 film belli oldu - Yarışmada, Sundance Film Festivali'nde "En İyi Film" ödülü alan "Kelebekler", Berlinale Generation 14plus bölümünde yarışan "Güvercin" ve Berlinale Forum bölümünde dünya prömiyerini yapan "Tuzdan Kaide" filmleri de yer alıyor

11 Mart 2018 Pazar 15:16
29. Ankara Uluslararası Film Festivali
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ANKARA (AA) - 29. Ankara Uluslararası Film Festivali Ulusal Uzun Film Yarışması'nda 31 film arasından 10'u ön elemeyi geçti.

Festival kapsamında düzenlenen "Ulusal Uzun Film Yarışması"na başvuran eserler arasından Aynur Çıray, Şenay Aydemir ve Şeyma Balcı'dan oluşan ön seçici kurulun değerlendirmesi sonucu 10 film belirlendi.

Yarışmada, Sundance Film Festivali'nde "En İyi Film" ödülü alan "Kelebekler", Berlinale Generation 14plus bölümünde yarışan "Güvercin" ve Berlinale Forum bölümünde dünya prömiyerini yapan "Tuzdan Kaide" filmleri de yer alıyor.

Ön seçici kurulun değerlendirmesine göre Durmuş Akbulut'un yönettiği Bekçi, Banu Sıvacı'nın Güvercin, Murat Düzgünoğlu'nun Halef, Tolga Karaçelik'in Kelebekler, Onur Ünlü'nün Put Şeyler, Mehmet Ali Konar'ın Renksiz Rüya, Ümit Ünal'ın Sofra Sırları, Burak Çevik'in Tuzdan Kaide, Tayfun Pirselimoğlu'nun Yol Kenarı ve Ender Özkahraman'ın Zor Bir Karar filmleri ön elemeyi geçti.

Film gösterimleri sonrasında yapılacak söyleşilerde yönetmenler seyircilerle buluşacak.

Ulusal Uzun Film Yarışması'nda En İyi Film Ödülü'nü kazanan filmin yapımcısına 50 bin lira, ilk filmlere verilen Mahmut Tali Öngören Özel Ödülü'nü kazanan filmin yönetmenine ise 10 bin lira ödül verilecek.

- Seçici Kurul üyeleri filmleri seyirciyle beraber izleyecek

Kızılay Büyülü Fener Sineması'nda gerçekleştirilecek gösterimlerde Barış Pirhasan'ın başkanlığında Songül Öden, Güven Kıraç, Şebnem İşigüzel ve Meryem Yavuz'dan oluşan seçici kurul, filmleri seyirciyle beraber izleyecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle düzenlenen festivalde dünya sinemasından en yeni filmler, ulusal yarışmalar, özel gösterimler, çocuklar ve yetişkinler için atölyeler ile konserler sinemaseverlerle buluşturulacak.

Festival süresince sinemada "68 Kuşağı" paneli ve afiş yarışması sergisi de düzenlenecek.

19-29 Nisan'daki festival ile ilgili gelişmeler, sosyal medya hesaplarından da takip edilebilecek.

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