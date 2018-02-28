28 Şubat'ın yıl dönümü

KARAMAN (AA) - AK Parti Karaman İl Kadın Kolları Başkanlığı, 28 Şubat darbesi hakkında basın açıklaması yaptı.

AK Parti Karaman İl Teşkilatı toplantı salonunda düzenlenen basın toplantısında konuşan Kadın Kolları Başkanı İmiş İncedal Günenç, 28 Şubat darbesinin Türkiye darbeler tarihinin en utanç verici zaman dilimlerinden biri olduğunu söyledi.

28 Şubat'la bir anlamda 15 Temmuz darbesinin alt yapısının hazırlandığını ifade eden Günenç, şunları kaydetti:

"28 Şubat döneminde Anadolu sermayesinin önü kesilerek 'yeşil sermaye' damgası vurulmuş darbeci medya aracılığı ile bu yerli ve milli şirketlerin listesi gazetelerde yayınlanmış ve halkın bu şirketleri boykot etmesi istenmiştir. Farklılıklarımızın zenginliğimiz olduğu gerçeğine inat tek tıp giyinen, sadece kendileri gibi düşünenlere yaşam hakkı tanıyıp toplumun geniş kitlelerini görmezden gelen bu yapı Türkiye'yi içine kapatıp kendi içinde çatıştırmak istemiştir. Milletimiz büyük bir mücadele vererek 1000 yıl sürmesi istenen bu karanlığa son vermiştir. 28 Şubat darbecilerinin tüm çabalarına rağmen birliğini, beraberliğini korumuş ve birbirine kenetlenmişlerdir."

AK Parti Kadın Kolları olarak 28 Şubat cuntacılarından hesap sorulmasının takipçisi olmaya devam edeceklerini vurgulayan Günenç, 28 Şubat'ın insanlarımızda, kadınlarımızda açtığı yaraları iyileştirmek için çabalamaya devam edeceklerini aktardı.

