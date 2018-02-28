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28 Şubat'ın yıl dönümü

SİVAS (AA) - Memur-Sen Sivas İl Temsilcisi Efe Zileli, "28 Şubat, milletin değerlerine göre siyaset yapılmasına, toplumun inançlarıyla yaşama hakkına, insanca yaşama standartlarının oluşturulması gayretine karşı yapılmış bir darbedir."...

28 Şubat 2018 Çarşamba 14:52
28 Şubat'ın yıl dönümü
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SİVAS (AA) - Memur-Sen Sivas İl Temsilcisi Efe Zileli, "28 Şubat, milletin değerlerine göre siyaset yapılmasına, toplumun inançlarıyla yaşama hakkına, insanca yaşama standartlarının oluşturulması gayretine karşı yapılmış bir darbedir." dedi.

Zileli, 28 Şubat'ın yıl dönümü dolayısıyla sendika binasında basın toplantısı düzenledi.

Zileli, burada yaptığı konuşmada, "28 Şubat, milletin değerlerine göre siyaset yapılmasına, toplumun inançlarıyla yaşama hakkına, insanca yaşama standartlarının oluşturulması gayretine karşı yapılmış bir darbedir." dedi.

Yapılan zulmü unutulmayacağını aktaran vurgulayan Zileli, şunları kaydetti:

"Eğitimden ekonomiye, yargıdan medyaya, sivil toplumdan orduya her alan, darbenin arkasındaki küresel aklın çıkarları çerçevesinde yeniden dizayn edilmiştir. Bu süreçte binlerce bürokrat ve asker trajikomik sebeplerle işlerinden atılmış, on binlerce kız öğrenci baş örtü sebebiyle eğitim-öğretim haklarından mahrum bırakılmıştır. Cehalete kurban edilen kız öğrenciler, üniversite kapılarında, tören alanlarında saçlarından sürüklenerek ikna odalarında hakaret edilerek aşağılanmış, binlerce kamu görevlisi başka yerlere sürülmüş ve fişlenmişlerdir."

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28 Şubat'ın Yıl DönümüEfe ZileliMemur-Sen Sivas İl Temsilcisi
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