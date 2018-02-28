28 Şubat'ın yıl dönümü

NİĞDE (AA) - AK Parti Niğde İl Başkanı Mahmut Peşin, 28 Şubat döneminde bireysel özgürlükler bağlamında insanların eğitim, öğretim, çalışma, düşünce, inanç ve ibadet haklarının elinden alındığını bildirdi.

Başkan Peşin, Şehit Ömer Halisdemir Meydanı'nda yaptığı basın açıklamasında, o dönemde milletin çocuklarının ilköğretimden üniversite çağına kadar eğitim hayatından yoksun bırakıldığını vurguladı.

Halkın, dini inançları sebebiyle çalışma hakları dahil tüm sosyal ve ekonomik haklarının elinden alındığına dikkat çeken Peşin, şunları kaydetti:

"28 Şubat döneminde bireysel özgürlükler bağlamında insanların eğitim, öğretim, çalışma, düşünce, inanç ve ibadet hakları elinden alındı. Başörtülü kadınlarımız örtülü oldukları gerekçesiyle kamu hizmetlerinden yararlanamadılar. Bazı firmalar ise yeşil sermaye denilerek ihaleye alınmayıp teşebbüs hürriyetleri kısıtlandı ve ekonomiye, iş gücüne yapacakları katkıyı yerine getiremediler. Bankalarda milletin trilyonlarca parası hortumlanarak illegal yapılara aktarıldı. Medya, attığı manşetlerle hükümeti devirdi. Siyasi darbe yaptı. 15 Temmuz darbe girişiminde de ortaya konulduğu üzere hükümetimiz ve milletimiz darbeler tarihine nokta koymuştur. Son hain örneğini 15 Temmuz'da bir kez daha yaşadığımız her türlü darbe ve darbe girişimini artık tarihin karanlık sayfalarına gömüyoruz."

Basın açıklamasının ardından 28 Şubat döneminin gazete manşetleri sergisi gezildi.

Basın açıklamasına, Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan, İl Genel Meclisi Başkanı Bülent Küçüktuna ve partililer katıldı.