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28 Şubat'ın yıl dönümü

AKSARAY (AA) - Aksaray 28 Şubat Öğrenci Derneği Temsilcisi Sultan Uçar, "28 Şubat post-modern darbesi demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçmiştir. Sürecin bin yıl süreceğini iddia edenler yanıldılar fakat izlerini silmek hiç kolay...

28 Şubat 2018 Çarşamba 13:50
28 Şubat'ın yıl dönümü
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AKSARAY (AA) - Aksaray 28 Şubat Öğrenci Derneği Temsilcisi Sultan Uçar, "28 Şubat post-modern darbesi demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçmiştir. Sürecin bin yıl süreceğini iddia edenler yanıldılar fakat izlerini silmek hiç kolay olmadı." dedi.

Uçar, dernek binasında yaptığı konuşmada, 28 Şubat sürecinde başörtülü oldukları için dönemin öğretim üyelerinden hakaretler işittiklerini söyledi.

Yapılan zulmü hiçbir zaman unutmayacağını ifade eden Uçar, şöyle konuştu:

"28 Şubat post-modern darbesi demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçmiştir. Sürecin bin yıl süreceğini iddia edenler yanıldılar fakat izlerini silmek hiç kolay olmadı. Fakat şu an ülkemizde mağduriyetlerin giderilmesi ile ilgili çalışmalar yüzümüzü güldürmektedir. Ancak biz 28 Şubat öğrencilerinin mağduriyetleri tam anlamıyla giderilmemiştir. Çünkü o dönemde bizlerin sadece eğitimleri değil bu eğitim sonucunda elde edeceğimiz meslek hayatımız da engellenmiştir. Cumhurbaşkanımız ve AK Parti bugüne çok sayıda mağduriyeti nihayetlendirmiştir. Dernek olarak her zaman mazlum ve mağdurun yanında olan Cumhurbaşkanımızın kamuda istihdamımızın kolaylaştırılması konusunda gerekli desteği vereceğine inanıyoruz."

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28 ŞubatAksarayAksaray 28 Şubat Öğrenci Derneği Temsilcisi Sultan Uçar
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