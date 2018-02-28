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28 Şubat'ın 21. yılı

SİVAS (AA) - Suşehri ilçesinde, İmam Hatip Lisesi Mezunları ve Mensupları Derneği 28 Şubat'ın yıl dönümü nedeniyle basın açıklaması yaptı.İlçe Hükümet Konağı önünde yapılan basın açıklamasında konuşan, Suşehri İmam Hatip...

28 Şubat 2018 Çarşamba 16:02
28 Şubat'ın 21. yılı
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SİVAS (AA) - Suşehri ilçesinde, İmam Hatip Lisesi Mezunları ve Mensupları Derneği 28 Şubat'ın yıl dönümü nedeniyle basın açıklaması yaptı.

İlçe Hükümet Konağı önünde yapılan basın açıklamasında konuşan, Suşehri İmam Hatip Lisesi Mezunları ve Mensupları Derneği Başkan Yardımcısı Abdulkerim Özbek, 28 Şubat 1997'nin askeri cuntanın milli güvenlik kararlarıyla aziz ve necip milletin iradesine ve geleceğine ipotek koyduğu gün olduğunu söyledi.

Milli Güvenlik Kurul kararlarının 28 Şubat'ta insanlık suçu işlendiği aktaran Özbek, "Toplumun büyük bir kesimi maddi ve manevi zara gördü. 28 Şubat darbesinin en büyük mağdurları eğitim hakkı gasp edilen, İmam Hatipli öğrencileri olmuştur. Vatana ve millete hizmette her zaman en ön safta bulunan imam hatipliler, katsayı adaletsizliğinden dolayı devlet üniversitelerine yerleşmede engellenmeye tabi tutuldular. Tarihin hiçbir döneminde zulüm payidar olmamıştır. Bundan sonra da olmayacaktır." dedi.

Anahtar Kelimeler:
Suşehri
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