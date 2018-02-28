KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale Üniversitesi'nde 28 Şubat'ın 21. yılı dolayısıyla "28 Şubat, Postmodern Darbe" konulu panel düzenlendi.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Kırıkkale Şubesince Kırıkkale Üniversitesi Mavi Salon'da düzenlenen panelde konuşan AK Parti İl Başkanı Nuh Dağdelen, yaşanan dönemde ülkedeki ekonomik duruma dikkati çekti.

O dönemdeki gazetelerinin manşetlerinden örnekler veren Dağdelen, "Bu dönem içerisinde ülkede irtica var, devlet gidiyor, devletin birliği bütünlü bozuluyor derken 21 bankanın içi boşaltıldı. 2001'de Türkiye Cumhuriyeti en ağır ekonomik krizini yaşadı. Yazar kasaların esnaf tarafından dönemin Başbakanına fırlatıldığı görüntülerini izlemişsinizdir. İşte o dönemde bankalarımızın içi boşaltılmıştır." diye konuştu.

Siyasetçi-Sosyolog Erol Erdoğan da 12 Eylül darbesini yapan zihniyetin Türkiye'deki bütün siyasi cepheler için farklı politikalar izlediğini anlatarak, şöyle konuştu:

"İslamcılara, dindarlara, muhafazakarlara uyguladığı politikanın iki temel amacı vardı. Birincisi siyasetteki Müslümanları yeraltına çekmek, marjinalleştirmek, mümkünse silaha sarılmalarını sağlamak, ötekileştirmek. İkincisi de Müslümanlığı komikleştirmek. İmam hatiplerle ilgili baskıları hatırlanacaktır. Zaten siyasete yasak gelmesinin temel nedenlerinden biri de buydu. Çok sayıda derneğin kapatılmasının nedenlerinden biri de bu. Dönemin Başbakanı Necmettin Erbakan'dan Allah razı olsun. Sadece Erbakan hocaya değil, o dönemdeki bütün ağabeylerimize, hocalarımıza İslam'ı temsil noktasında yer alan bütün hocalarımıza teşekkür etmemiz gerekir. Bu oyuna düşmediler."

Prof. Dr. Cemal Fedai, Doç. Dr. Özgür Selvi ve Betül Biçkioğlu'nun da konuşma yaptığı panele, İl Genel Meclisi Başkanı Murat Çaykara, İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Çetin, Kredi Yurtlar Kurumu İl Müdürü İsmail Haluk Karahan ve öğrenciler katıldı.