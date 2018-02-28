28 Şubat'ın 21. yılı

ESKİŞEHİR (AA) - AK Parti Eskişehir İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Yalçın, 28 Şubat 1997'de gerçekleştirilen post modern darbenin yıl dönümüne ilişkin yazılı açıklamada bulundu.



28 Şubat'ın bir demokrasi ayıbı olduğunu belirten Yalçın, Türkiye darbeler tarihinin en utanç verici zaman dilimlerinden biri olan 28 Şubat'ın, hala hafızalarda taze olduğunu kaydetti.

Yalçın, "Bin yıl sürmesi tasarlanan yüzlerce insanımızı zindanlarda çürüten, on binlercesini işsiz bırakan milletin evlatlarını birbirine düşürmek için çalışma grupları kurup kaos ve iç savaş tasarlayan darbeciler, bunları yaparken de milletimizin cebinden milyarlarca dolar parayı buharlaştırarak ülkemizde adeta bir terör havası estirmiştir." ifadelerini kullandı.

Millet, devlet güvenliği için kurulan MGK'da alınan kararlarla milletin güvenliği ve huzuru hiçe sayılarak "post modern" darbe yapıldığını aktaran Yalçın, şunları kaydetti:

"Milletimizi bir arada tutan değerlere savaş açılmış irtica tehdidi adı altında değerlerimizi yansıtan kişi ve kuruluşlara büyük zarar verilmiştir. İmam hatip liselerinin önünü kesmek için ülkemize 8 yıllık kesintisiz eğitim adı altında bir garabet dayatılarak gençlerimizin meslek edinmesine de ket vurmuştur. Sanayicimizin ara eleman ihtiyacını karşılamasına engel olunmuştur. İmam hatip liselerinde uygulanan kat sayı adaletsizliği ile eğitimde eşitlik ilkesi ihlal edilmiştir. İnancı gereği başörtüsü takan kadın kamu çalışanları görevlerinden ihraç edilmiş, öğrenciler okullardan atılmıştır. Bu toprakların insanlarına büyük zulümler yapılmıştır. Binlerce nitelikli kadın ve erkek ülkelerinin tam da onlara ihtiyacı olduğu zamanda atıl ve muhtaç hale getirilmiştir."

Türk milletinin 28 Şubat darbesine en güzel cevabının AK Parti'yi 2003'de iktidara getirmesi olduğunu bildiren Yalçın, açıklamasını şöyle tamamladı:

"Milletimizi dışarıdan çökertemeyen yapılar, bizi birbirimize düşürmeye çalıştılar ancak muvaffak olamadılar. 'Cumhuriyet mitingleri' adı altında illegal örgütler ile el ele vererek, halkı birbirine düşürmeye çalıştılar. Biz, AK Parti Kadın Kolları olarak, 28 Şubat cuntacılarından hesap sorulmasının takipçisi olmaya devam edeceğiz. 28 Şubat'ın insanlarımızda, kadınlarımızda açtığı yaraları iyileştirmek için çabalamaya devam edeceğiz."

