Galeriler Videolar İş İlanları
Genel Asayiş Politika Spor Ekonomi Sağlık Eğitim Bilim, Teknoloji Yararlı Bilgiler Nevşehir
Ürgüp'ün en yaşlısı Kalaycı Mustafa amcaya ziyaret
Ürgüp'ün en yaşlısı Kalaycı Mustafa...
Nevşehir’in Çöpünden Elektrik Üretiliyor
Çöpten Elektrik Üretiliyor
Kapadokya'da "Chinadocia Destinasyon Projesi" başlatıldı
Chinadocia Destinasyon Projesi
Nevşehir'den kısa kısa
Nevşehir'den kısa kısa
Ürgüp'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kılıç
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Hediye Kılıç
banner254

28 Şubat'ın 21. yılı

- AK Parti Eskişehir İl Kadın Kolları Başkanı Yalçın: - "Türkiye darbeler tarihinin en utanç verici zaman dilimlerinden biri olan 28 Şubat, hala hafızalarımızda taze."

28 Şubat 2018 Çarşamba 17:24
28 Şubat'ın 21. yılı
banner230

ESKİŞEHİR (AA) - AK Parti Eskişehir İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Yalçın, 28 Şubat 1997'de gerçekleştirilen post modern darbenin yıl dönümüne ilişkin yazılı açıklamada bulundu.

28 Şubat'ın bir demokrasi ayıbı olduğunu belirten Yalçın, Türkiye darbeler tarihinin en utanç verici zaman dilimlerinden biri olan 28 Şubat'ın, hala hafızalarda taze olduğunu kaydetti.

Yalçın, "Bin yıl sürmesi tasarlanan yüzlerce insanımızı zindanlarda çürüten, on binlercesini işsiz bırakan milletin evlatlarını birbirine düşürmek için çalışma grupları kurup kaos ve iç savaş tasarlayan darbeciler, bunları yaparken de milletimizin cebinden milyarlarca dolar parayı buharlaştırarak ülkemizde adeta bir terör havası estirmiştir." ifadelerini kullandı.

Millet, devlet güvenliği için kurulan MGK'da alınan kararlarla milletin güvenliği ve huzuru hiçe sayılarak "post modern" darbe yapıldığını aktaran Yalçın, şunları kaydetti:

"Milletimizi bir arada tutan değerlere savaş açılmış irtica tehdidi adı altında değerlerimizi yansıtan kişi ve kuruluşlara büyük zarar verilmiştir. İmam hatip liselerinin önünü kesmek için ülkemize 8 yıllık kesintisiz eğitim adı altında bir garabet dayatılarak gençlerimizin meslek edinmesine de ket vurmuştur. Sanayicimizin ara eleman ihtiyacını karşılamasına engel olunmuştur. İmam hatip liselerinde uygulanan kat sayı adaletsizliği ile eğitimde eşitlik ilkesi ihlal edilmiştir. İnancı gereği başörtüsü takan kadın kamu çalışanları görevlerinden ihraç edilmiş, öğrenciler okullardan atılmıştır. Bu toprakların insanlarına büyük zulümler yapılmıştır. Binlerce nitelikli kadın ve erkek ülkelerinin tam da onlara ihtiyacı olduğu zamanda atıl ve muhtaç hale getirilmiştir."

Türk milletinin 28 Şubat darbesine en güzel cevabının AK Parti'yi 2003'de iktidara getirmesi olduğunu bildiren Yalçın, açıklamasını şöyle tamamladı:

"Milletimizi dışarıdan çökertemeyen yapılar, bizi birbirimize düşürmeye çalıştılar ancak muvaffak olamadılar. 'Cumhuriyet mitingleri' adı altında illegal örgütler ile el ele vererek, halkı birbirine düşürmeye çalıştılar. Biz, AK Parti Kadın Kolları olarak, 28 Şubat cuntacılarından hesap sorulmasının takipçisi olmaya devam edeceğiz. 28 Şubat'ın insanlarımızda, kadınlarımızda açtığı yaraları iyileştirmek için çabalamaya devam edeceğiz."

Anahtar Kelimeler:
28 ŞubatAçıklamaEskişehirÖzlem Yalçın
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Galeriler Videolar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber50 - Nevşehir Haber

    Sindoma Bilgisayar & Güvenlik Yeni Mahalle Süer Sokak No:47 Nevşehir/Türkiye VD: Nevşehir VN: 51221546628 Mail: haber50@yandex.com

    0(384) 213 19 78

    Haber50 - Türkiye'nin En İyi Yerel İnternet Haber Sitesi

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim