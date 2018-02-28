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28 Şubat'ın 21. yılı

AKSARAY (AA) - Aksaray'da 28 Şubat'ın 21. yılı nedeniyle çeşitli programlar düzenlendi. AK Parti İl Başkanlığı tarafından 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte, 28 Şubat'la ilgili resim sergisi açıldı.O...

28 Şubat 2018 Çarşamba 16:49
28 Şubat'ın 21. yılı
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AKSARAY (AA) - Aksaray'da 28 Şubat'ın 21. yılı nedeniyle çeşitli programlar düzenlendi.

AK Parti İl Başkanlığı tarafından 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte, 28 Şubat'la ilgili resim sergisi açıldı.

O dönemdeki gazete manşetlerinin yansıtıldığı sergiyi gezen AK Parti İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, 28 Şubat döneminde bireysel özgürlükler bağlamında, insanların eğitim-öğretim, çalışma, düşünce, inanç ve ibadet haklarının elinden alındığını söyledi.

Birçok kişinin mağdur edildiğini ifade eden Altınsoy, "Milletin çocukları ilköğretimden üniversite çağına kadar eğitim hayatından yoksun bırakıldı. Dini inançları sebebiyle çalışma hakları dahil tüm sosyal ve ekonomik hakları ellerinden alındı, haince fişlendiler. O günler asla unutmayacağız." diye konuştu.

Aksaray Önder İmam Hatipliler Derneği tarafından düzenlenen programda ise 28 Şubat sürecinin anlatıldığı etkinlikte öğrencilere başörtüsü hediye edildi.

Programda konuşan ÖNDER Aksaray Şube Başkanı Kuddusi Bakar ise 28 Şubat’ın en büyük mağdurlarının eğitim hakkı gasp edilen imam hatip ve üniversite öğrencileri olduğunu aktardı.

İmam hatip okullarında öğrenim gören öğrencilerin birçok sorunla karşı karşıya bırakıldığını dile getiren, "O dönemde üniversite sınavlarına girişte uygulanan katsayı engeli, üniversitelerde başörtüsü yasağı ile tarihte örneğine ender rastlanır bir adaletsizliğe imza atılmıştır." dedi.

Konuşmanın ardından öğrencilere başörtüsü hediye edildi.

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28 Şubat'ın Yıl DönümüAK Parti İl BaşkanlığıResim Sergisi
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