SAMSUN (AA) - Samsun, Amasya, Çankırı, Kastamonu, Tokat ve Çorum'da, Türk siyaset tarihine "postmodern darbe" olarak geçen 28 Şubat'ın 21. yılı nedeniyle AK Parti il başkanlıklarınca sergiler açıldı.

Samsun'da, AK Parti İl Başkanlığı tarafından İlkadım ilçesi Mecidiye Caddesi'nde açılan sergide, 28 Şubat sürecinde yayımlanan ulusal gazetelerin manşetleri yer aldı.

Milliyet gazetesinin, 18 Nisan 1997 tarihli "Gülen de uyardı" manşeti dikkati çekti.

Haberde, "Fetullah Hoca'dan Refah'a şok çıkış: Beceremedik deyip hemen seçime gidin" ifadeleri yer aldı.

Sergiyi gezen vatandaşlardan Murat Akınsoylu, AA muhabirine, "28 Şubat'ta laiklik adı altında birtakım insanların Türk milletine yaptığı zulüm tarih boyunca unutulmayacaktır. Fetullah Gülen o dönemde görevini yaptı, Amerika onu aldı." diye konuştu.

- Amasya

Amasya'da AK Parti üyeleri, Yavuz Selim Meydanı'nda, "28 Şubat" isimli fotoğraf sergisi açtı. Parti üyeleri meydanda "28 Şubat ve tüm darbeler vatana ihanettir" yazılı pankart da açtı.

O döneme ait gazete manşetlerini anlatan dövizleri taşıyan grup, 28 Şubat sürecini protesto etti.

Burada gazetecilere açıklama yapan AK Parti İl Başkanı Mehmet Ünek, tüm darbeleri bir kez daha şiddetle ve nefretle kınadıklarını söyledi.

Darbe eylemiyle bireysel ve toplumsal her türlü özgürlüğün kesintiye uğratıldığına işaret eden Ünek, "15 Temmuz darbe girişiminde de açıkça ortaya konulduğu üzere hükümetimiz ve milletimiz darbeler tarihine nokta koymuştur. Son hain örneğini 15 Temmuz'da bir kez daha yaşadığımız, her türlü darbe ve darbe girişimini artık tarihin karanlık sayfalarına gömüyoruz." dedi

- Çankırı

Karatekin Parkı'nda bir araya gelen AK Parti Çankırı İl Başkanlığı üyeleri, 28 Şubat dönemine ait gazete manşetlerinin bulunduğu sergiyi açtı.

AK Parti Çankırı Kadın Kolları Başkanı Hacer Rukiye Yıldırım, "Darbe ile bireysel ve toplumsal her türlü özgürlükler kesintiye uğratılmaktadır. 28 Şubat döneminde bireysel özgürlükler bağlamında, insanların eğitim öğretim, çalışma, düşünce, inanç ve ibadet haklarının elinden alındığını gördük." dedi.

- Kastamonu

AK Parti Kastamonu İl Başkanlığınca Nasrullah Meydanı'nda "28 Şubat'ın Manşetleri" konulu fotoğraf sergisi açıldı.

AK Parti İl Başkanı Doğan Ünlü, açılışta yaptığı konuşmada, 28 Şubat darbesinin milletin ve devletin istikbaline yönelik yapıldığını belirtti.

28 Şubat postmodern darbesini yapanların ilkel ve tek tipçi bir dünya görüşünü yerleştirmeye çalıştığını söyleyen Ünlü, birçok kamu görevlisinin bu süreçte mağdur edildiğini belirtti.

Ünlü, "'28 Şubat bin yıl sürecek' denildi. Bugün 28 Şubat 2018, postmodern darbenin 21. yıl dönümü ve bizler Nasrullah Meydanı'ndan o darbeci zihniyete sesleniyor ve diyoruz ki; darbe insanlık suçudur, 28 Şubat insanlığa darbedir." diye konuştu.

Ünlü, 15 Temmuz 2016'da darbecilere meydanları dar eden milletin, tüm dünyaya demokrasi dersi verdiğini vurguladı.

- Tokat

AK Parti Tokat İl Başkanlığınca Cumhuriyet Meydanı'nda "28 Şubat'ın Manşetleri" konulu fotoğraf sergisi açıldı.

Açılışta konuşan AK Parti İl Başkanı Metin Polat, darbenin insanlık suçu olduğunu vurguladı.

Konuşmanın ardından, 28 Şubat döneminde gazetelerin manşetlerinin yer aldığı sergi gezildi.

- Çorum

Çorum'da Kent Konseyi ve AK Parti İl Başkanlığınca "28 Şubat Postmodern Darbe" konulu, gazete manşetlerinin yer aldığı sergi açıldı.

Hürriyet Meydanı'ndaki serginin açılışı, Belediye Başkanı Zeki Gül, Belediye Başkan Yardımcısı ve Kent Konseyi Başkanı Turhan Candan ve AK Parti İl Başkanı Mehmet Karadağ tarafından yapıldı.

Belediye Başkanı Gül, açılışta yaptığı konuşmada, 28 Şubat sürecinin çok sıkıntılı bir dönem olduğunu belirterek, "Evdeyken polisler geldi, Vakfa gittik. Ayakkabılarıyla mescide girdiler. Bu zulmü Yunanlılar yapar, din düşmanları, Türk düşmanları, İslam düşmanları yapar. Onların arkasındaki üst akıl yaptırdı bunları." dedi.

Turhan Candan da 28 Şubat'ta demokrasinin sekteye uğratıldığını, eğitim sisteminde ciddi değişiklikler olduğunu anlatarak, "Bin yıl sürecek" denilen süreçte sivil toplum kuruluşlarının da olumsuz etkilendiğini söyledi.

AK Parti İl Başkanı Karadağ da "O günler bizim dayanılırlığımızı artırdı, tecrübe kazandırdı. Türk milletine, darbelere karşı nasıl durulur, bunun direnci nasıl gösterilir bunu öğretti. Bizim için 28 Şubat dendiği zaman aklımıza bir zulüm bir de Erbakan Hoca geliyor." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından 28 Şubat sürecinde yayımlanan ulusal gazetelerin manşetlerinin yer aldığı sergi gezildi.

Sergiye yoğun ilgi gösteren vatandaşlar da cep telefonlarıyla eski gazete manşetlerinin fotoğrafını çekti.