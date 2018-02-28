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28 Şubat'ın 21. yılı

YOZGAT (AA) - AK Parti Yozgat İl Başkanı İl Başkanı Celal Köse, 21 yıl önce yapılan 28 Şubat post modern darbesinin, Türk demokrasisine, siyasi tarihine, kara bir leke olarak sürüldüğünü söyledi. Köse parti il başkanlığında düzenlediği...

28 Şubat 2018 Çarşamba 16:20
28 Şubat'ın 21. yılı
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YOZGAT (AA) - AK Parti Yozgat İl Başkanı İl Başkanı Celal Köse, 21 yıl önce yapılan 28 Şubat post modern darbesinin, Türk demokrasisine, siyasi tarihine, kara bir leke olarak sürüldüğünü söyledi.

Köse parti il başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, 28 Şubat darbesinin milliyetçi, muhafazakar, vatanına, milletine bağlı, maneviyatı, milliyetçiliği yüksek insanlara yapıldığını belirterek, "Bu postmodern darbenin üzerinden 21 yıl da geçse 210 yılda geçse, unutmayacağız, unutturmayacağız." dedi.

Daha sonra AK Parti İnsan Haklarından Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Hasan Tok, da darbeleri bir kez daha şiddetle ve nefretle kınadıklarını söyledi.

Darbenin bir insanlık suçu olduğunu ifade eden Tok, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Zira, darbe eylemiyle insanların başta yaşama hakları elinden alınmakta, bireysel ve toplumsal her türlü özgürlükleri kesintiye uğratılmaktadır. 28 Subat döneminde bireysel özgürlükler bağlamında, insanların eğitim-öğretim, çalışma, düşünce, inanç ve ibadet haklarının elinden alındığını gördük. Bu milletin çocukları ilköğretimden üniversite çağına kadar eğitim hayatından yoksun bırakıldılar." dedi.

Daha sonra katılımcılara 28 Şubat post modern darbesinin anlatıldığı bir video izletildi.

Anahtar Kelimeler:
28 ŞubatAk PartiYozgat
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