28 Şubat'ın 21. yılı

KONYA (AA) - Konya'da Türk siyasi tarihinde "postmodern darbe" olarak adlandırılan 28 Şubat'ın 21. yılında gazete manşetlerinden oluşan iki sergi açıldı.

Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu ile AK Parti Konya İl Başkanlığınca, Konya Halk Kütüphanesi ve Kültür Park'ta gazete manşetlerinden oluşan fotoğraf sergileri açıldı.



Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu Başkanı Muhsin Görgülügil, İl Halk Kütüphanesi'ndeki serginin açılışında, 28 Şubat'ı hatırlamak ve hatırlatmak durumunda olduklarını söyledi.

28 Şubat'ın izlerinin halen devam ettiğini belirten Görgülügil, "Postmodern darbeyle milli irade bertaraf edilmeye ve milletin değerleriyle alay edilmeye çalışılmıştır. Üniversiteden ilkokula, iş adamından esnafına kadar bütün kesimler taciz edilmiş ve fişlenmiştir. Maalesef çok derin yaralar açılmıştır." dedi.

Görgülügil, "Bin yıl sürecek." denilen 28 Şubat'ın tahribatının, 2002'de AK Parti'nin iktidara gelmesiyle azaltılmaya çalışıldığını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Daha sonra 2007'de muhtıra ve 2008'deki AK Parti kapatma davasıyla karşı karşıya kalmıştık. Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesiyle de milli irade yeniden şahlanmıştır. 28 Şubat'ın vermiş olduğu tahribatlar devam etmektedir. Halen devam eden davaların bir an evvel sonuçlandırılmasını, o gün 'paşa' adı altında 28 Şubat'ın öncülüklerini yapanların ve bugün kuzu kuzu gelip ifade verenlerin cezalandırılmasını istiyoruz. Mağdur olan vatandaşlarımızın da tekrar yargılanarak serbest bırakılmasını talep ediyoruz."

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı da Kültür Park'ta açılan sergide, 21 yıl önce 28 Şubat'ın Türkiye'ye büyük kayıplar yaşattığını anlattı.

Sermayelerin renklendirilerek "yeşil sermaye" adı altından listelerin oluşturulduğunu ifade eden Angı, şunları kaydetti:

"Muhallebicisinden büyük şirketlere kadar birçok firma bu listelerde yer aldı ve kamu ihalelerine sokulmadı. Devletle olan ilişkilerinde de zorluklar çıkarıldı. Binlerce öğrenci başörtüsüyle eğitimi arasında tercihe zorlanarak okulu bıraktı. Kamu kurumlarında çalışanlara baskı yapıldı. Türkiye'nin o dönemde büyümesini istemeyenler bu süreci başlattı. Geriye dönüp baktığımızda ise gazete manşetleri o günü ortaya koyuyor. Hükümetlere nasıl ayar verildiği ve dikkatlerin nerelere çekildiği, hepsi görülüyor."

Konuşmanın ardından platform üyeleri ve vatandaşlar sergileri gezdi.