Galeriler Videolar İş İlanları
Genel Asayiş Politika Spor Ekonomi Sağlık Eğitim Bilim, Teknoloji Yararlı Bilgiler Nevşehir
Ürgüp'ün en yaşlısı Kalaycı Mustafa amcaya ziyaret
Ürgüp'ün en yaşlısı Kalaycı Mustafa...
Nevşehir’in Çöpünden Elektrik Üretiliyor
Çöpten Elektrik Üretiliyor
Kapadokya'da "Chinadocia Destinasyon Projesi" başlatıldı
Chinadocia Destinasyon Projesi
Nevşehir'den kısa kısa
Nevşehir'den kısa kısa
Ürgüp'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kılıç
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Hediye Kılıç
banner254

28 Şubat'ın 21. yılı

- Konya'da 28 Şubat sürecinde gazete manşetlerinden oluşan iki sergi ilgi görüyor - Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu Başkanı Görgülügil: - "Halen devam eden davaların bir an evvel sonuçlandırılmasını, o gün 'paşa' adı altında 28 Şubat'ın öncülüklerini yapanların ve bugün kuzu kuzu gelip ifade verenlerin cezalandırılmasını istiyoruz"

28 Şubat 2018 Çarşamba 16:16
28 Şubat'ın 21. yılı
banner230

KONYA (AA) - Konya'da Türk siyasi tarihinde "postmodern darbe" olarak adlandırılan 28 Şubat'ın 21. yılında gazete manşetlerinden oluşan iki sergi açıldı.

Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu ile AK Parti Konya İl Başkanlığınca, Konya Halk Kütüphanesi ve Kültür Park'ta gazete manşetlerinden oluşan fotoğraf sergileri açıldı.

Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu Başkanı Muhsin Görgülügil, İl Halk Kütüphanesi'ndeki serginin açılışında, 28 Şubat'ı hatırlamak ve hatırlatmak durumunda olduklarını söyledi.

28 Şubat'ın izlerinin halen devam ettiğini belirten Görgülügil, "Postmodern darbeyle milli irade bertaraf edilmeye ve milletin değerleriyle alay edilmeye çalışılmıştır. Üniversiteden ilkokula, iş adamından esnafına kadar bütün kesimler taciz edilmiş ve fişlenmiştir. Maalesef çok derin yaralar açılmıştır." dedi.

Görgülügil, "Bin yıl sürecek." denilen 28 Şubat'ın tahribatının, 2002'de AK Parti'nin iktidara gelmesiyle azaltılmaya çalışıldığını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Daha sonra 2007'de muhtıra ve 2008'deki AK Parti kapatma davasıyla karşı karşıya kalmıştık. Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesiyle de milli irade yeniden şahlanmıştır. 28 Şubat'ın vermiş olduğu tahribatlar devam etmektedir. Halen devam eden davaların bir an evvel sonuçlandırılmasını, o gün 'paşa' adı altında 28 Şubat'ın öncülüklerini yapanların ve bugün kuzu kuzu gelip ifade verenlerin cezalandırılmasını istiyoruz. Mağdur olan vatandaşlarımızın da tekrar yargılanarak serbest bırakılmasını talep ediyoruz."

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı da Kültür Park'ta açılan sergide, 21 yıl önce 28 Şubat'ın Türkiye'ye büyük kayıplar yaşattığını anlattı.

Sermayelerin renklendirilerek "yeşil sermaye" adı altından listelerin oluşturulduğunu ifade eden Angı, şunları kaydetti:

"Muhallebicisinden büyük şirketlere kadar birçok firma bu listelerde yer aldı ve kamu ihalelerine sokulmadı. Devletle olan ilişkilerinde de zorluklar çıkarıldı. Binlerce öğrenci başörtüsüyle eğitimi arasında tercihe zorlanarak okulu bıraktı. Kamu kurumlarında çalışanlara baskı yapıldı. Türkiye'nin o dönemde büyümesini istemeyenler bu süreci başlattı. Geriye dönüp baktığımızda ise gazete manşetleri o günü ortaya koyuyor. Hükümetlere nasıl ayar verildiği ve dikkatlerin nerelere çekildiği, hepsi görülüyor."

Konuşmanın ardından platform üyeleri ve vatandaşlar sergileri gezdi.

Anahtar Kelimeler:
28 ŞubatKonyaKonya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Galeriler Videolar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber50 - Nevşehir Haber

    Sindoma Bilgisayar & Güvenlik Yeni Mahalle Süer Sokak No:47 Nevşehir/Türkiye VD: Nevşehir VN: 51221546628 Mail: haber50@yandex.com

    0(384) 213 19 78

    Haber50 - Türkiye'nin En İyi Yerel İnternet Haber Sitesi

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim