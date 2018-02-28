28 Şubat'ın 21. yılı

ANKARA (AA) - AK Parti Ankara Kadın Kolları Başkanı Mualla Varol, "Devletimizin güvenliği için kurulmuş olan MGK'da alınan kararlarla, milletin güvenliği ve huzuru hiçe sayılarak 'postmodern' bir darbe yapılmıştır. Milletimizi bir arada tutan değerlerimize savaş açılmış, irtica tehdidi adı altında değerlerimizi yansıtan kişi ve kuruluşlara büyük zararlar verilmiştir." dedi.

Varol, AK Parti İl Başkanlığında, düzenlediği basın toplantısında, 28 Şubat cuntacılarından hesap sorulmasının takipçisi olmaya devam edeceklerini bildirdi.

Darbecilerin, Türk milletini birbirine düşürmek için çalışma grupları kurup kaos ve iç savaş tasarladıklarını aktaran Varol, "Darbeciler bunları yaparken de milletimizin cebinden milyarlarca dolar parayı buharlaştırarak ülkemizde adeta bir terör havası estirmişlerdir." ifadesini kullandı.

Varol, milletin iradesiyle seçilen hükümetin, Milli Güvenlik Kurulu (MGK) kararları gölgesinde antidemokratik bir biçimde tehdit ve kumpasla istifaya zorlandığını belirterek, "Devletimizin güvenliği için kurulmuş olan MGK'da alınan kararlarla, milletin güvenliği ve huzuru hiçe sayılarak 'postmodern' bir darbe yapılmıştır. Milletimizi bir arada tutan değerlerimize savaş açılmış, irtica tehdidi adı altında değerlerimizi yansıtan kişi ve kuruluşlara büyük zararlar verilmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

İnancı gereği başörtüsü takan kadın kamu çalışanlarının görevlerinden ihraç edildiğini, öğrencilerin okullardan atıldığını anımsatan Varol, binlerce nitelikli kadın ve erkeğin Türkiye'nin onlara ihtiyacı olduğu zamanda atıl ve muhtaç hale getirildiğine değindi.

Varol, muhafazakar medya üzerinde de ciddi baskılar yapıldığını ve halkın haber alma özgürlüğünün engellendiğini belirterek, "Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan sadece şiir okuduğu için 28 Şubat cuntacıları tarafından hapse mahkum edilmiştir. Orduda milli ve yerli subayların irticai faaliyetlere karıştığı yalanı ile ordudan ihraç edilmeleri ve yerlerine FETÖ'cü subayların terfi ettirilmesiyle bir yerde 15 Temmuz darbesinin alt yapısı hazırlanmıştır." diye konuştu.

Türk milletinin, büyük bir mücadele vererek bin yıl sürmesi istenen bu karanlığa son verdiğini vurgulayan Varol, 28 Şubat darbecilerinin çabalarına rağmen, milletin birliğini, beraberliğini koruduğunu ve birbirine kenetlendiğini kaydetti.