28 Şubat'ın 21. yıılı

KIRŞEHİR (AA) - AK Parti Kırşehir Kadın Kolları Başkanı Meryem Düğer, milletin ve hükümetin 15 Temmuz darbe girişimi ile darbeler tarihine noktayı koyduğunu söyledi.

Parti binasındaki basın toplantısında konuşan Düğer, darbenin bir insanlık suçu olduğunu, darbeler ile demokrasinin ve yaşamın sekteye uğratıldığını dile getirdi.

Darbe eylemiyle insanların başta yaşama haklarının elinden alındığını, bireysel ve toplumsal her türlü özgürlükleri kesintiye uğratıldığını vurgulayan Düşer, şöyle devam etti:

"28 Şubat döneminde bireysel özgürlükler bağlamında, insanların eğitim-öğretim, çalışma, düşünce, inanç ve ibadet haklarının elinden alındığını gördük. Bu milletin çocukları ilköğretimden üniversite çağına kadar eğitim hayatından yoksun bırakıldılar. Dini inançları sebebiyle çalışma hakları dahil tüm sosyal ve ekonomik hakları ellerinden alındı, haince fişlendiler. Başörtülü kadınlarımız örtülü oldukları gerekçesiyle kamu hizmeti alamadılar. Bazı firmalar ise yeşil sermaye denilerek ihalelere alınmayıp, teşebbüs hürriyetleri kısıtlandı ve ekonomiye iş gücüne yapacakları katkıyı yerine getiremediler."

AK Parti hükümeti ve milletin 15 Temmuz Darbe girişiminde de açıkça ortaya konulduğu üzere darbeler tarihine nokta koyduğunu dile getiren Düşer, "Son hain örneğini 15 Temmuzda bir kez daha yaşadığımız her türlü darbe ve darbe girişimini artık tarihin karanlık sayfalarına gömüyoruz. Milletimizin feraseti, cesareti ve gayreti ile artık o günleri hiçbir zaman yaşayamacağımıza inanıyoruz. Milletin kendi kendini yönetme hakkının ve milli iradeye saygının ülkemizdeki siyasi hukuki ve sivil tüm kurum ve kuruluşlarca kabul görmesini diliyoruz. 28 Şubat'ın 21. yılında tüm darbeleri şiddetle ve nefretle kınıyoruz. " dedi.

Toplantıya, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Bilgehan Altaş, Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Akkuş ve çok sayıda partili katıldı.



