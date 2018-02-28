'28 Şubat süreciyle toplumun değerlerinin değiştirilmesi hedeflendi'

DİYARBAKIR (AA) - İnsan Hakları Cemiyeti Başkanı Mehmet Karadağ, 28 Şubat süreciyle ilgili, "Bu süreçle sadece siyaset değil, toplumun tüm değer ve dinamiklerinin değiştirilmesi, dönüştürülmesi hedeflenmiştir." dedi.

Karadağ, cemiyet binasında düzenlenen basın toplantısında, halkın iradesini ve değerlerini hedef alan darbelerin, hakkın, hukukun bertaraf edildiği, zulüm ve baskının yegane yol ve yöntem olarak uygulandığı süreçleri beraberinde getirdiğini belirtti.

Darbeci zihniyetin değişmez karakterinin, tüm darbe ve müdahalelerde bariz bir şekilde tezahür ettiğini kaydeden Karadağ, 28 Şubat sürecinde insanların mağdur olduğunu ifade ederek, mağduriyetlerin giderilmesi talebinde bulundu.

Karadağ, şöyle konuştu:

"28 Şubat, bir zulüm sürecinden başka bir şey değildir. Bu süreçle sadece siyaset değil, toplumun tüm değer ve dinamiklerinin değiştirilmesi, dönüştürülmesi hedeflenmiştir. İdeolojik ilke ve söylemlerle, dayatma ve zorlamalarla, toplumun tümü, zulüm cenderesine sokulmuştur."

İnançlarına, yaşam tarzlarına göre insanların fişlendiğini, çalışma ve eğitim haklarının acımasızca ellerinden alındığını dile getiren Karadağ, başörtülü kadınların, sadece kamusal alandan tasfiye edilmediğini, muasır medeniyet için en büyük engel olarak gösterilerek, ötekileştirilip dışlandıklarını kaydetti.

Kur'an kursları ve imam hatip okullarının, işlevsiz hale getirildiğini ifade eden Karadağ, sermaye ve şirketlerin bile sınıflandırılarak, yaftalandığını, teşebbüs özgürlüğünün çiğnendiğini aktardı.

Karadağ, şöyle devam etti:

"Brifing ve talimatlarla harekete geçirilen yargı erki, silah olarak kullanıldı, adalet dağıtması gereken hakimler ve mahkemeler, hukuk dışı kararlara imza attığı. Birçok aktör ve bileşenin eşgüdüm halinde harekete geçirilmiş olması, 28 Şubat darbesini diğer darbelerden ayıran ve daha yıkıcı kılan yönüdür. Mağduriyetin giderilmesi için adımlar atılmalı."

Muhabir: Mehmet Sıddık Kaya