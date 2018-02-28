"28 Şubat siyasi yargı kararları iptal edilsin" talebi

ANKARA (AA) - İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği (MAZLUMDER) Ankara Şubesi Başkanı Abdurrahman Ünlü, "28 Şubat sürecindeki siyasi yargı kararlarının iptal edilerek, 28 Şubat mahpuslarının hiçbir bahane ve erteleme olmaksızın derhal serbest bırakılmasını talep ediyoruz." dedi.

28 Şubat döneminde siyasi gerekçelerle tutuklanan ve halen cezaevinde bulunan mağdurların, özgür bırakılmalarını talep eden aralarında MAZLUMDER'in de bulunduğu çeşitli sivil toplum kuruluşlarından bir grup, Ankara Adliyesi önünde toplandı.

"28 Şubat mahpuslarına özgürlük" pankartı açan kalabalık adına basın açıklaması okuyan MAZLUMDER Ankara Şubesi Başkanı Ünlü, 28 Şubat mahpuslarının serbest bırakılması talebiyle yurt genelinde ocak ayından itibaren bazı etkinlikler düzenlediklerini söyledi.

Binlerce insanın hayatını karartan 28 Şubat sürecinin her yönüyle aydınlatılmasını ve sürecin tüm aktörlerinin açığa çıkarılarak bunlardan hesap sorulmasını istediklerini belirten Ünlü, "28 Şubat yargılamalarına meşru yargılama muamelesi yapmak açık bir zulümdür. 28 Şubat sürecindeki siyasi yargı kararlarının iptal edilerek, 28 Şubat'ın siyasi yargılamalarının yok sayılmasını, 28 Şubat mahpuslarının hiçbir bahane ve erteleme olmaksızın derhal serbest bırakılmasını talep ediyoruz." dedi.

Yazar Tayyar Tercan ise 28 Şubat mağdurlarının, o dönem, tıpkı 15 Temmuz'da darbe girişimini engellemek için tankların önüne çıkan vatandaşlar gibi tankların önünde durduklarını söyledi. O dönemin kahramanlarının hala cezaevinde bulunduğunu dile getiren Tercan, "Biz, kendi kahramanlarımızı cezalandırıyoruz. 28 Şubat sürecinde cezaevine atılan son kişi de tahliye edilmeden bu süreç bitmez. Umarım bu son 28 Şubat olur ve bir dahaki 28 Şubat'ta darbecilerin içeriye attığı kimse almaz." şeklinde konuştu.

28 Şubat'ta YAŞ kararıyla TSK'den uzaklaştırılan Gültekin Koç da eşinin başörtüsü nedeniyle uydurma suçlarla hukuksuz biçimde askeriyeden uzaklaştırıldığını söyledi. Kendisiyle ilgili kararın altında tek bir hukukçunun imzasının bulunmadığını ifade eden Koç, 28 Şubat sürecinin yol açtığı mağduriyetlerin giderilmesini talep etti.

Halen cezaevinde bulunan Emin Tenşi'nin oğlu Sinan Tenşi de babası tutuklandığında 8 yaşında olduğunu belirterek, "Biz, cezaevi yollarında büyüdük, şimdi çocuklarımızı cezaevi yollarında büyütüyoruz. Eski Türkiye'nin mağdur ettiği bu insanların mağduriyetlerinin giderilmesi lazım. Biz af istemiyoruz, adil yargılama talep ediyoruz." dedi.

Avukat Hasan Bozdaş ise 28 Şubat mağduriyetlerinin giderilmesi için siyasilerin fiili adımlar atmasını beklediklerini söyledi.

"Müslüman tutsaklar onurumuzdur", "Müslüman tutsaklara özgürlük" ve "28 Şubatlar son bulsun" sloganları atan kalabalık, açıklamaların ardından adliye önünden ayrıldı.