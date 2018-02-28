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28 Şubat Sivil Savunma Günü

YOZGAT (AA) - Yozgat İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, 28 Şubat Sivil Savunma Günü ve 1-7 Mart Deprem haftası dolayısıyla program düzenledi. AFAD Müdürlüğü salonunda düzenlenen programda konuşan İl Müdürü Halil İbrahim İbiş,...

28 Şubat 2018 Çarşamba 17:53
28 Şubat Sivil Savunma Günü
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YOZGAT (AA) - Yozgat İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, 28 Şubat Sivil Savunma Günü ve 1-7 Mart Deprem haftası dolayısıyla program düzenledi.

AFAD Müdürlüğü salonunda düzenlenen programda konuşan İl Müdürü Halil İbrahim İbiş, sivil savunmanın düşman saldırılarına karşı halkın can ve mal kaybının en az seviyeye indirilmesi, hayati önem taşıyan her türlü resmi, özel tesis ve kuruluşların korunması ve faaliyetlerinin devamını sağlamak, savunma gayretlerinin halk tarafından en yüksek seviyede desteklenmesi ve halkın moralini yüksek tutmak için alınacak her türlü silahsız koruyucu ve kurtarıcı tedbir ve faaliyetler olduğunu söyledi.

Türkiye'de Sivil Savunma'nın 1928 yılında Genel Kurmay Başkanlığınca yayınlanan "Cephe Gerisinin Havaya Karşı Müdafaa ve Muhafazası" adlı talimatname ile başladığını anlatan İbiş, " Bu talimatnameden sonra Sivil Savunma ile ilgili ilk çalışma 1931 yılında yapılmış, 'Hava Taarruzlarına Karşı Pasif Korunma' adı altında birtakım tedbirler getirilmiştir. Bu yıldan sonra her 28 Şubat, Sivil Savunma Günü olarak kutlanmaktadır." dedi.

İbiş, AFAD'ın misyonunun 'afetlere dirençli toplum oluşturmak' şeklinde belirlendiğini kaydederek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

" AFAD’ın vizyonu ise 'afet ve acil durumlar ile ilgili çalışmalarda sürdürülebilir kalkınmayı esas alan risk odaklı, etkin, etkili ve güvenilir hizmet sunan uluslararası düzeyde model alınabilecek yönlendirici ve koordinatör bir kurum olmak.' şeklinde belirlenmiştir."

Anahtar Kelimeler:
AfadYozgat
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