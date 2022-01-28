28 Ocak 2022 Cuma Kanal D yayın akışı: Kanal D Canlı Yayın - Canlı TV İzle
28 Ocak 2022 Cuma günü Kanal D yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal D yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal D yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal D kanalında bugün neler var?
Noyan'ın kaçırdığı Ezgi tehlikede! Mesut ve Selin'in düğün telaşı yine talihsizliklerle sınanır. Takıntılı Noyan, Ezgi'yi kaçırmıştır. Ekip hep birlikte peşlerine düşse de Noyan'ı ellerinden kaçırılar. Cemal çılgına dönmüş durumdadır. Ezgi kurtulabilecek mi? Arka Sokaklar yeni bölümüyle Cuma 20.00'da Kanal D'de
28 Ocak 2022 - Cuma
07:00 TEKRAR Sihirli Annem
09:00 CANLI Neler Oluyor Hayatta?
11:00 TEKRAR Yaprak Dökümü
13:00 YENİ BÖLÜM Gelinim Mutfakta
16:00 TEKRAR Arka Sokaklar
18:45 CANLI Kanal D Ana Haber
20:00 YENİ BÖLÜM Arka Sokaklar
00:15 TEKRAR Camdaki Kız
02:45 TEKRAR Büyük Kıyamet
04:15 TEKRAR Asi
Arka Sokaklar 612. Bölüm Selin ve Mesut'un nikahında tatsız gelişmeler oluyor!
Ezgi’nin Noyan’ın yanındaki koruma görevi hala devam etmektedir. Cemal ve Ezgi birbirleriyle eskisi kadar sık vakit geçiremedikleri için yakınırlar. Bu sırada Ezgi, Noyan’ın davranışlarında bir gariplik sezer. Fırsat yakaladığı anda gizlice Noyan’ın ofisine giren Ezgi, edindiği bilgilerle Noyan’ın suç geçmişinin kapısını aralar.
Bir inşaat işçisi olan Alişan iş kazası geçirir. Tesadüfen olay yerine yakın olan ekibimiz duruma şahit olur. Alişan iyileşene kadar dinlenmelidir fakat o ne olursa olsun çalışmaya niyetlidir. Alişan’ın bu ısrarının altında yatan dramatik gerçekler ekibimizi derinden etkileyecektir.
Arka Sokaklar yeni bölümü ile 28 Ocak Cuma akşamı Kanal D’de...