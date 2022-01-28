28 Ocak 2022 Cuma Kanal D yayın akışı: Kanal D Canlı Yayın - Canlı TV İzle

Noyan'ın kaçırdığı Ezgi tehlikede! Mesut ve Selin'in düğün telaşı yine talihsizliklerle sınanır. Takıntılı Noyan, Ezgi'yi kaçırmıştır. Ekip hep birlikte peşlerine düşse de Noyan'ı ellerinden kaçırılar. Cemal çılgına dönmüş durumdadır. Ezgi kurtulabilecek mi? Arka Sokaklar yeni bölümüyle Cuma 20.00'da Kanal D'de

28 Ocak 2022 - Cuma

07:00 TEKRAR Sihirli Annem

09:00 CANLI Neler Oluyor Hayatta?

11:00 TEKRAR Yaprak Dökümü

13:00 YENİ BÖLÜM Gelinim Mutfakta

16:00 TEKRAR Arka Sokaklar

18:45 CANLI Kanal D Ana Haber

20:00 YENİ BÖLÜM Arka Sokaklar

00:15 TEKRAR Camdaki Kız

02:45 TEKRAR Büyük Kıyamet

04:15 TEKRAR Asi

Arka Sokaklar 612. Bölüm Selin ve Mesut'un nikahında tatsız gelişmeler oluyor!

Ezgi’nin Noyan’ın yanındaki koruma görevi hala devam etmektedir. Cemal ve Ezgi birbirleriyle eskisi kadar sık vakit geçiremedikleri için yakınırlar. Bu sırada Ezgi, Noyan’ın davranışlarında bir gariplik sezer. Fırsat yakaladığı anda gizlice Noyan’ın ofisine giren Ezgi, edindiği bilgilerle Noyan’ın suç geçmişinin kapısını aralar.

Bir inşaat işçisi olan Alişan iş kazası geçirir. Tesadüfen olay yerine yakın olan ekibimiz duruma şahit olur. Alişan iyileşene kadar dinlenmelidir fakat o ne olursa olsun çalışmaya niyetlidir. Alişan’ın bu ısrarının altında yatan dramatik gerçekler ekibimizi derinden etkileyecektir.

Arka Sokaklar yeni bölümü ile 28 Ocak Cuma akşamı Kanal D’de...