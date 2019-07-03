28. Kaman Ceviz, Kültür ve Sanat Festivali hazırlıkları başladı

KIRŞEHİR (AA) - Kaman Belediyesi tarafından düzenlenen 28. Kaman Ceviz, Kültür ve Sanat Festivali hazırlıklarına başlandı.

Kaman Belediyesi'nde düzenlenen komisyon toplantısında, 5-6 Ekim'deki festivalle ilgili planlama için üreticiler ve ilgili kurumların görüşleri alındı.

Kaman cevizini tanıtmaya yönelik çalışmaların bahsedildiği toplantıda konuşan Kaman,ilçede üretilen cevizin kalitesi ve tadı ile dünyaca ünlü bir marka haline geldiğini söyledi.

Çolak, "Sizlerin önerileri ile bu markayı korumak, esnafımıza katkıda bulunmak için çalışma yapıp bu yıl 28'incisini düzenleyeceğimiz festivalimizi coşku ile kutlamak istiyoruz. Kimseyi mağdur etmemek için de tüm üreticilerimizin ürünlerini satacağı bir pazar alanı oluşturacağız." dedi.

Çolak, tüm üreticileri ve vatandaşları 5-6 Ekim'deki festivale davet etti.

