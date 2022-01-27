27 Ocak 2022 Star TV yayın akışı: Star TV Canlı Yayın - Canlı TV İzle
27 Ocak 2022 günü Star TV yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star TV yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star TV yayın akışında neler var merak ediliyor. Star TV kanalında bugün neler var?
MESUT YAR İLE BUGÜN 07:00
SABAHIN SULTANI SEDA SAYAN 09:45
SERAP PAKÖZ İLE GERÇEĞİN PEŞİNDE 13:00
SÖZ 16:00
STAR HABER 18:30
ARAPSAÇI 20:00
ARKADAŞIM HOŞGELDİN 22:30
ARAPSAÇI 00:30
KADERİMİN OYUNU 02:00
SÖZ 04:30
Arapsaçı
Elden ele gezen bir ceket, hayatları kökünden değiştirebilir mi? Çözebilene aşk olsun!
Yönetmen: Ömer Faruk Yardımcı
Oyuncular: Hakan Meriçliler, Şinasi Yurtsever, Açelya Topaloğlu
Yapım Yılı: 2018 / Türkiye
Türü: Komedi
Konusu;
Film, eski bir aktörün şöhretli zamanlarından kalan deri ceketin, tesadüfi olaylar sonucunda kesiştirdiği farklı insanların hayatlarını anlatıyor.
Ünlü olduğu zamanlardan kalan bir ceketin içerisine loto kuponu koyan eski bir aktör bir süre sonra bunu unutmuştur. Büyük ikramiye de unutulan bilete çıkınca işler bir hayli karışır. Yaşanan rastlantısal olaylar sonucu ceket elden ele dolaşarak birçok insana ulaşır. Ceket sayesinde yolları kesişen birçok insanın hayatı kökünden değişir ve yaşadıkları olaylar sonucu adeta arapsaçına döner.
Yayın Günü: 27 Ocak Perşembe
Yayın Saati: 20.00