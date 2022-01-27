27 Ocak 2022 Star TV yayın akışı: Star TV Canlı Yayın - Canlı TV İzle

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Arapsaçı

Elden ele gezen bir ceket, hayatları kökünden değiştirebilir mi? Çözebilene aşk olsun!

Yönetmen: Ömer Faruk Yardımcı

Oyuncular: Hakan Meriçliler, Şinasi Yurtsever, Açelya Topaloğlu

Yapım Yılı: 2018 / Türkiye

Türü: Komedi



Konusu;

Film, eski bir aktörün şöhretli zamanlarından kalan deri ceketin, tesadüfi olaylar sonucunda kesiştirdiği farklı insanların hayatlarını anlatıyor.

Ünlü olduğu zamanlardan kalan bir ceketin içerisine loto kuponu koyan eski bir aktör bir süre sonra bunu unutmuştur. Büyük ikramiye de unutulan bilete çıkınca işler bir hayli karışır. Yaşanan rastlantısal olaylar sonucu ceket elden ele dolaşarak birçok insana ulaşır. Ceket sayesinde yolları kesişen birçok insanın hayatı kökünden değişir ve yaşadıkları olaylar sonucu adeta arapsaçına döner.

Yayın Günü: 27 Ocak Perşembe

Yayın Saati: 20.00