27 Ocak 2022 Perşembe Kanal D yayın akışı: Kanal D Canlı Yayın - Canlı TV İzle

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Camdaki Kız 28. Bölüm Özeti

Nalan’ın Hamilelik Şüphesi

Otel inşaatında yaşanan bir kaza, Koroğlu Holding’in içinde bulunduğu sıkıntılı durumu iyice kötüleştirir ve işleri çıkmaza sokar. Cavit, oyuna getirilişinin intikamını alacak planlar peşindedir. Kendini bir süredir iyi hissetmeyen Nalan, yaşadıklarının hamilelikle ilgili olabileceği şüphesi ile harekete geçer. Hayri’nin yardım eli uzattığı mahallesindeki küçük Şirin’e sürpriz bir ziyaret yapan Nalan, bir kez daha gönülleri fetheder.

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