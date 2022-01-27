27 Ocak 2022 Perşembe Kanal D yayın akışı: Kanal D Canlı Yayın - Canlı TV İzle
27 Ocak 2022 Perşembe günü Kanal D yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal D yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal D yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal D kanalında bugün neler var?
27 Ocak - Perşembe
07:00 TEKRAR Sihirli Annem
09:00 CANLI Neler Oluyor Hayatta?
11:00 TEKRAR Yaprak Dökümü
13:00 YENİ BÖLÜM Gelinim Mutfakta
16:00 TEKRAR Arka Sokaklar
18:45 CANLI Kanal D Ana Haber
20:00 YENİ BÖLÜM Camdaki Kız
00:15 TEKRAR Yargı
03:00 TEKRAR Bir Nefes Yeter
04:15 TEKRAR Asi
Camdaki Kız 28. Bölüm Özeti
Nalan’ın Hamilelik Şüphesi
Otel inşaatında yaşanan bir kaza, Koroğlu Holding’in içinde bulunduğu sıkıntılı durumu iyice kötüleştirir ve işleri çıkmaza sokar. Cavit, oyuna getirilişinin intikamını alacak planlar peşindedir. Kendini bir süredir iyi hissetmeyen Nalan, yaşadıklarının hamilelikle ilgili olabileceği şüphesi ile harekete geçer. Hayri’nin yardım eli uzattığı mahallesindeki küçük Şirin’e sürpriz bir ziyaret yapan Nalan, bir kez daha gönülleri fetheder.
Camdaki Kız, yeni bölümleriyle her Perşembe Kanal D’de...