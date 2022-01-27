27 Ocak 2022 Perşembe Fox TV yayın akışı: Fox TV Canlı Yayın - Canlı TV İzle
Barış’ın kedi fare oyunu artık bitti. Şimdi şartlar eşit durumda. 27 Ocak 2022 Perşembe Fox TV yayın akışı: Fox TV Canlı Yayın - Canlı TV İzle
08.00 İSMAİL KÜÇÜKKAYA İLE ÇALAR SAAT CANLI
10.45 EKONOMİ ARASI CANLI
11.00 ÇAĞLA İLE YENİ BİR GÜN CANLI
13.00 EN HAMARAT BENİM YENİ BÖLÜM
16.45 FULYA İLE UMUDUN OLSUN CANLI
19.00 SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER CANLI
20.00 MAHKUM YENİ BÖLÜM
23.45 AŞK MANTIK İNTİKAM ALT YAZILI
02.15 KANUNSUZ TOPRAKLAR ALT YAZILI
05.00 KEFARET ALT YAZILI
06.00 KADIN ALT YAZILI
MAHKUM 7. BÖLÜM ÖZETİ
Barış’ın kedi fare oyunu artık bitti. Şimdi şartlar eşit durumda.
Aynı çatı altında yaşayan bu iki düşman, asıl hesaplaşmalarına başlarlar. Fırat’ın hatırlamasıyla birlikte köşeye sıkışan Barış, ondan tamamen kurtulmanın bir yolunu bulmuştur. Planını devreye sokacağı anda hiç beklemediği bir karşı hamle ile baş başa kalır.
Bir yandan Barış ile kozlarını paylaşmaya devam eden Fırat, diğer yandan koca İstanbul’da kaybolan kızı Nazlı’nın peşindedir. Cemre sayesinde Nazlı’ya adım adım yaklaşır. Ancak Nazlı’ya giden yol, Cemre için tehlikeli sulardan geçmektedir. Hem Nazlı’yı bulmak hem de Barış’a karşı elini güçlendirmek isteyen Fırat, ateşten gömleği giymeye karar verir. Peki Nazlı’yı Barış’tan önce bulabilecek midir?
HİKAYE
Fırat Bulut, İstanbul Adliye'sinde görevli bir cumhuriyet savcısıdır. Başarılı bir savcı olan Fırat, eşi Zeynep ve beş yaşındaki kızı Nazlı'yla mutlu bir hayat yaşar. Ancak bir gün uyandığında son dört ayda olanları hiçbir şekilde hatırlamadan kendisini cezaevinde bulur. En son anısı, kızının doğum gününü kutladığı gecedir. Şok ve dehşet içinde, karısını ve kızını öldürmekle suçlandığını fark eder. İkinci duruşması yaklaşmaktadır ve müebbet cezasına çarptırılmıştır.Karısını ve kızını gerçekten öldürmüş müdür? Cumhuriyet savcısı Fırat Bulut’un hapsedilmesinden önce araştırdığı en son dava, ülkenin en önce gelen ailelerinden olan Yesari'lerin halefleri olan ikiz kardeşlerden, Barış Yesari'nin davasıdır.. Barış Yesari'nin evinde bir genç kız öldürmüştür. Hafızası geçici olarak mı yoksa sonsuza dek mi kaybolmuştur teşhis konulamayan Fırat Bulut, masumiyetini kanıtlamak için hem hatırlamak, hem hayatta kalmak hem de cezaevinden kaçmak zorundadır.
KÜNYE
YAPIM: MF YAPIM
TÜR: DRAMA
YAPIMCI: ASENA BÜLBÜLOĞLU
YÖNETMEN: VOLKAN KOCATÜRK
SENARİST: UĞRAŞ GÜNEŞ
MÜZİK: SERTAÇ ÖZGÜMÜŞ
UYGULAYICI YAPIMCI: ZEYNEP BİLGİÇ