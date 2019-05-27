27 Mayıs 1960 darbesi

NEVŞEHİR (AA) - AK Parti Nevşehir Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Dolaşmaz, 27 Mayıs 1960 askeri darbesinin 59. yılı dolayısıyla basın açıklaması yaptı.

Gülbahçe önünde basın açıklamasını okuyan Dolaşmaz, Türk milletini tepeden dizayn etmeye çalışan toplum mühendisliğinin temellerinin, Cumhuriyet döneminde gerçekleştirilen ilk darbe olma özelliğini taşıyan 27 Mayıs 1960 askeri müdahalesiyle atıldığını söyledi.

27 Mayıs darbesinin seçilmiş bir başbakanın idama mahkum edilmesiyle demokrasi tarihinde silinmez bir leke oluşturduğunu belirten Dolaşmaz, darbenin ilerleyen süreçte askeri otoriteye, milli iradeyi silah zoruyla tahakküm altına alma imkanının kapılarını da açtığını ifade etti.

Dolaşmaz, "Dönemin tek partili CHP yönetimine karşı rekor bir oyla iktidara gelen Adnan Menderes ve yol arkadaşları, kısa zamanda gerçekleştirdikleri projelerle Türkiye'ye çağ atlatmıştır. Milli ve manevi değerlerimizi Anadolu topraklarından silmeye çalışan tek parti CHP'sinin antidemokratik uygulamalarını izale eden merhum Menderes, özellikle din ve vicdan özgürlüğü adına atığı adımlarla milletimizin gönlünde taht kurmuştur. Tek parti rejiminin en büyük ayıplarından olan Türkçe ezanı özüne döndürerek, Anadolu'nun dağında taşında, havasında suyunda Ezan-ı Muhammedi'nin tekrar yankılanmasını sağlamıştır." diye konuştu.

Basın açıklamasına AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar, bazı belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.