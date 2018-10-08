27. Kaman Ceviz, Kültür ve Sanat Festivali'nin ardından

KIRŞEHİR (AA) - Kaman ilçesinde 27'ncisi düzenlenen Ceviz Kültür ve Sanat Festivali tamamlandı.

İnce kabuğu ve lezzeti ile dünyaca ünlü bir marka haline gelen Kaman cevizinin tanıtımı için düzenlenen ve geleneksel hale getirilen festival coşku ile kutlandı.

Kaman Belediyesince çeşitli etkinlik ve konserlerle gerçekleştirilen festivale katılım yoğun olurken festivalin ilk gününde Gülşen Kutlu ve Ali Kınık sahne aldı. İkinci gün ise yöresel sanatçılar, Nurhan İner ve Yusuf Güney seslendirdikleri şarkılarla izleyenlere keyifli saatler yaşattı.

Festival kapsamında stant açan ceviz üreticileri ise ilçeye dışarıdan gelen ve sertifikası olmayan sahte ceviz satıcıları nedeniyle sıkıntı yaşadıklarını kaydetti.

Ceviz üreticilerinden Sinan Timurhan bu yıl Kaman cevizinde verimin yüksek olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Dışarıdan çok fazla miktarda cevizi 'Kaman cevizi' diye getirip satıyorlar. Bu durum da Kaman cevizinin adını lekeliyor. Dışarıdan Kaman’a gelen misafirlerimiz bu sahte cevizleri aldıkları zaman da Kaman cevizine olan güvenleri azalıyor. Yetkililerden isteğimiz tezgahlarda bulunan cevizleri denetlenip hangi bahçenin ürünü olduğunu belirlemeleridir. Burada satılan sahte cevizlerin yol açtığı olumsuzlukları yine hep beraber yaşayacağız."