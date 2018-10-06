27. Kaman Ceviz Kültür ve Sanat Festivali başladı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'in Kaman ilçesinde 27'ncisi düzenlenen Ceviz Kültür ve Sanat Festivali başladı.

İnce kabuğu ve lezzeti ile dünyaca ünlü bir marka haline gelen Kaman cevizinin tanıtımı için düzenlenen festival dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Daha sonra Atatürk Caddesi'nde mehter takımı ve davul zurna eşliğinde gerçekleştirilen korteje, çok sayıda vatandaş da katıldı.

Kaman Belediyesi binası önünde devam eden festivalde konuşan Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Kaman cevizinin Kırşehir ve Kaman'ın tanıtımında büyük öneme sahip olduğunu dile getirdi.

Tadı ve sağlığa yararı nedeniyle en çok tüketilen besin maddelerinden cevizin daha çok tüketilmesi gerektiğini vurgulayan Akın, şunları kaydetti:

"Kaman cevizi sağlığa yararının yanı sıra maddi anlamda da üreticilere büyük kazanç sağlamaktadır. Cevizin iç piyasada çabuk tüketilmesi de son dönemde cevizin önemini arttırmıştır. Toprak yapısı ve iklimi ile ceviz yetiştiriciliğine elverişli olan Kaman'da Ceviz Eylem Planı dahilinde birçok fidan toprakla buluşmuş, yeni ceviz bahçeleri oluşturulmuş, çiftçimiz bilgilendirilerek üretim için teşvik edilmiştir. Uzun zamandır elde ettiği bilgi ve deneyimi bilimsel verilerle birleştirerek çalışmalarını sürdüren Kaman ilçemiz hem ceviz fidesi üretiminde hem de farklı ceviz çeşitleri üretiminde öncü olmaya devam edecektir."

Kaman Kaymakamı Murat Girgin de Orta Anadolu'nun beşiğinde yer alan Kaman'da cevizin önemli bir değer olduğunu dile getirdi.

Belediye Başkanı Erhan Talu ise göreve geldiklerinde Kaman'da 30 bin ceviz ağacı varken şu an 500 bine yakın ceviz fidesi olduğunu anlatarak, "Yıllık ceviz üretimi 25 ton civarındayken şimdi 200 tona yaklaştı. Cevizin tanıtımı için her yıl çeşitli etkinlikler yaptık ve bunları yapmaya devam edeceğiz." dedi.

Festival kapsamında "Yılın En İyi Ceviz Bahçesi" ve "Yılın Cevizli Baklava Ustaları" ödülleri sahiplerini buldu.

Vali Akın ve protokol üyeleri, festival alanında stant açan üretici ve esnafları ziyaret ederek, ürünler hakkında bilgi aldı.

Festival, bugün ve yarın düzenlenecek konserler, çeşitli etkinlik ve yarışmalarla devam edecek.

