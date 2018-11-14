27. Kalite Kongresi

İSTANBUL (AA) - Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, şirketlerin değişen teknolojiye ve geleceğe hazırlıklı olması gerektiğini belirterek, "Bizlerin şirketler olarak yapmamız gereken şeyler var. Kendimizi belirsiz olan geleceğe hazırlamalıyız ve kıvrak olmalıyız." dedi.



Türkiye Kalite Derneği (KalDer) tarafından bu yıl "Sürdürülebilir Ortak Gelecek" temasıyla 27'ncisi gerçekleştirilen Kalite Kongresi kapsamında "Geleceğe Taşıyan Teknoloji" başlıklı bir oturum düzenlendi.



Oturumda konuşan Ford Otosan Genel Müdürü Yenigün, gelecekte teknolojik gelişmelerle ilgili farklılıklar olacağını ancak geleceğin nasıl olacağı konusunda sisli bir ortam bulunduğunu ifade etti.



Dijital teknolojinin çok hızlı bir şekilde geliştiğini belirten Yenigün, "Ancak gelecekteki bu belirsiz ortama karşı yapabileceğimiz bir şey var; o da şirketlerimiz ve kendimizi bütün olasılıklara karşı hazır tutmak." dedi.

Özellikle start-up'larla köklü şirketler arasında ciddi bir farklılaşma olduğunu, bu konuda start-up'ları çok daha şanslı gördüğünü ifade eden Yenigün, şunları kaydetti:

"Onlar çok daha kıvrak... Bizim ise geçmiş dönemlerde yaptığımız işlerden dolayı çok kuvvetli kaslarımız var, üretim var, sanayi var, teknolojiye yatırım var, müşteriye odaklılık var. Bütün bunların temelinde biz önce bir şeyi saptadık, şirket içerisinde bir konuda mutabakata vardık. O da şu; geçmiş dönemlerde elde edilen başarılar gelecekteki başarılar için şart değildir."

Yenigün, Otosan'da işe başladığı zamanlarda, geçmiş zamanların uygulamalarını yaparak gelecekteki başarıyı garanti altına aldıklarını, şu anda ise tam tersi bir durumun söz konusu olduğunu söyledi.







- "Gençlerin kafası müthiş bir şekilde farklı çalışıyor"





Haydar Yenigün, Ford Otosan olarak gençlerin fikirlerine önem verdiklerini, bu noktada bazı kararlar aldıklarını belirterek, şöyle devam etti:



"Gençlerin kafası daha farklı çalışıyor, müthiş bir şekilde değişik çalışıyor. Geleceği de onlar tasarlayacaklar. Burada onların önünü açmak lazım. Bu arkadaşların fikirlerini özgürce söyleyecek ortamlar oluşturmak lazım. Biz şirkette geleceğe hazır olmak için bir ortam oluşturduk. Buna da 'fikirhane' dedik. Buradan da çok güzel fikirler ortaya çıktı."



Şirketlerin değişen teknolojiye ve geleceğe hazırlıklı olması gerektiğini vurgulayan Yenigün, "Bizlerin şirketler olarak yapmamız gereken şeyler var. Kendimizi belirsiz olan geleceğe hazırlamalıyız ve kıvrak olmalıyız. Biz start-up değiliz, büyük bir şirketiz ve bu büyük şirketler buna alışmak zorundalar. Aksi takdirde gelecekte var olmaları mümkün değil. Bizlerin her birimizin yapması gereken şey, geleceğe karşı hazır olmak." şeklinde konuştu.