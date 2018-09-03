254 kişilik iş için 15 bin 723 kişi arasında kura çekildi

SİVAS (AA) - Sivas'ta, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) İl Müdürlüğüne bağlı yurtlarda çalıştırılmak üzere alınacak 254 daimi işçinin belirlenmesi için başvuru yapan 15 bin 723 kişi arasında kura çekildi.



KYK İl Müdürlüğüne bağlı yurtlarda çalıştırılmak üzere 60 güvenlik görevlisi, 152 temizlik görevlisi, 8 bakım onarım personeli, 13 iklimlendirme/kaloriferci, meslek kollarında daimi işçi ile temizlik meslek kolunda 14 engelli işçi ve 7 eski hükümlü işçi olmak üzere toplam 254 daimi işçi alımı için İŞKUR üzerinden 15 bin 723 başvuru yaptı.

İşe alınacakların belirlenmesi için Sivas 4 Eylül Spor Salonu'nda noter huzurunda kura çekimi yapıldı.

- "Müracaat edenlerin önemli kısmının çalıştığı bir işi var"

Sivas Valisi Davut Gül, burada yaptığı konuşmada, kura çekimlerinin noter huzurunda şeffaf bir şekilde yapıldığını, iş için 15 bin 700 müracaat olduğunu söyleyerek, "Bunun yaklaşık 5 bin 500'ü Sivas dışından olan müracaatlar, 10 bin 200 civarında da Sivas'tan müracaat var. Müracaat edenlerin önemli bir kısmının çalıştığı bir işi var." dedi.

İş için başvuru yapanların tamamının işsiz olduğu anlamını çıkartmanın yanlış olduğunu aktaran Vali Gül, "Mevcutta bir işi olanların KYK'yı tercih etmesi, bu kurumun çalışma şartlarının iyi olduğu anlamına geliyor. Yoksa 10 bin 200'ünün tamamının işi olmadığı anlamına gelmiyor." diye konuştu.

Kentte 10 bin kişilik yurt yapıldığını ve ilk etapta bunun 5 bin kişiliğinin faaliyete gireceğini dile getiren Gül, alımı yapılacak personelin burada istihdam edileceğini ifade etti. Yakın zamanda yurdun diğer bölümünün de faaliyete geçeceğini belirten Gül, burası için de aynı oranda işçi alımı yapılacağını söyledi.

Gül, Cumhuriyet Üniversitesini tercih eden her öğrenciye yurt imkanı sağlayacak duruma gelindiğine işaret ederek, "Yurtlar 5 yıldızlı otel kalitesinde ve fiyatları çok ucuz. Üniversitemize çok yakın ve öğrenci tercih ettiğinde rahat edebileceği, velilerin gözlerinin arkada kalmayacağı bir düzenimiz oldu. Türkiye'nin bir seferde yapılan en büyük yurt projesi." ifadelerini kullandı.

KYK Sivas İl Müdürü Erdoğan Tunç, KYK'ya bağlı yurtlarda çalıştırılmak üzere 254 işçi alımı yapacaklarını, bunun için de 15 bin 723 kişinin İŞKUR aracılığıyla başvuru yaptığını kaydetti. Adayların noter huzurunda çekilecek kura ile belirleneceğini aktaran Tunç, listenin daha sonra kurumun internet sitesi üzerinden yayınlanacağını ifade etti.

Konuşmaların ardından kura çekimi gerçekleştirildi.