25 Ocak 2022 Star TV yayın akışı: Star TV Canlı Yayın - Canlı TV İzle

25 Ocak 2022 Star TV yayın akışı

MESUT YAR İLE BUGÜN 07:00

SABAHIN SULTANI SEDA SAYAN 09:45

SERAP PAKÖZ İLE GERÇEĞİN PEŞİNDE 13:00

Yerli Dizi / Tekrar SÖZ 16:00

STAR HABER 18:30

Yabancı Sinema THOR: RAGNAROK 20:00

Yabancı Sinema THOR RAGNAROK 22:30

Yerli Dizi / Tekrar ANNEMİZİ SAKLARKEN 01:00

SABAHIN SULTANI SEDA SAYAN 03:30

Yerli Dizi / Tekrar SÖZ 05:30

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Filmin Konusu Thor: Ragnarok

Yönetmenliğini Taika Waititi’nin yaptığı ‘Thor: Ragnarok’ filminin başrollerinde Chris Hemsworth ve Tom Hiddleston bulunuyor. Filmin senaryosunu ise Craig Kyle ve Christopher Yost kaleme aldı.

Yönetmen: Taika Waititi

Oyuncular: Chris Hemsworth, Tom Hiddleston, Cate Blanchett

Tür: Aksiyon, Bilimkurgu, 3 Boyutlu

Ülke: 2017 / ABD

Asgard'tan uzakta, evrenin öbür ucunda hapsolmuş olan Thor çıkış yolu bulamamaktadır. Üstelik güçlü çekici de yanında değildir ve Asgard bir yıkımın eşiğindedir. Ragnarok zamanı gelmiştir. Eğer gerçekleşirse bütün Asgardlıları yok edecek olan yıkımın sorumlusu ise acımasız Hela'dır. Ancak Asgard'ı kurtarabilmek için öncelikle özgür kalmalı, bunun içinde karşısına eski müttefiki Hulk'ı çıkaran ölümcül bir yarışmayı kazanmalıdır...

Yayın Günü: 25 Ocak Salı - 2022 Yayın Saati:20.00