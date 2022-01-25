25 Ocak 2022 Salı Masumlar Apartmanı Son Bölüm Canlı İzle - TRT 1

Masumlar Apartmanı 55.Bölüm

Han’ın ortaya çıkışı Safiye’yi rahatlatsa da kardeşinin başına gelenlerden yine kendi uğursuzluğunu sorumlu tutar. Naci ise artık pes etme noktasına gelmiştir ancak Han, Safiye ve Naci’nin mutlu sona kavuşmaları için elinden geleni yapmaya kararlıdır. Bu sırada Ceylan, Han’ın gerçekleri anlatmadığından şüphelenir fakat Han’ın verdiği cevaplar onu ikna etmez. Ceylan’ın işin aslını öğrenmek için tek bir çaresi kalmıştır. Han ise Mazo’nun, kendisi ve ailesi için hala bir tehdit olup olmadığını araştırır.

Gülben, evliliği için önemli bir adım atmak ister ve akıl almak için Esra’ya başvurur. Safiye, Naci’nin gönlünü almak için çabalar ancak Naci’nin bir şartı vardır. Safiye’den kendisiyle günübirlik bir kar tatiline gitmesini ister. O uzun yolun sonunda, Safiye’yi büyük bir sürpriz beklemektedir

TIKLA CANLI İZLE

.

TRT 1 Yayın Akışı

05:00 Aslan Ailem

08:15 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

09:30 Alişan İle Gülümse Hayata

12:15 Şefin Özel Konuğu

13:15 Beni Böyle Sev

16:30 Seksenler

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Masumlar Apartmanı

23:45 Türk Sineması "Mezarcı"

01:50 Seksenler

03:15 Masumlar Apartmanı

Masumlar Apartmanı

Gerçek bir hayat hikayesi olan “Masumlar Apartmanı“, Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun “Madalyonun içi” romanından esinlenerek hazırlandı. Korumacı dedesi ve erkek kardeşiyle birlikte yaşayan İnci’nin hayatı (Farah Zeynep Abdullah), yaptığı bir kazayla değişecektir. İnci’nin karışacağı kazada onu Han (Birkan Sokullu) ve büyük sırlarla dolu ailesi beklemektedir. Han’ın yaşamı takıntılarla dolu olan ablaları Safiye (Ezgi Mola) ve Gülben’in (Merve Dizdar) en büyük korkusu ise kardeşlerini kaybetmektir. “Aşk”, İnci ve Han’ın her şeye rağmen birbirlerinden kopmasına engel olacak mıdır?

Yayin Tarihi: Her Salı - 20.00