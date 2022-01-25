25 Ocak 2022 Salı Fox TV yayın akışı: Fox TV Canlı Yayın - Canlı TV İzle

25 Ocak 2022 Salı Fox TV yayın akışı,

08.00 İSMAİL KÜÇÜKKAYA İLE ÇALAR SAAT CANLI

10.45 EKONOMİ ARASI CANLI

11.00 ÇAĞLA İLE YENİ BİR GÜN CANLI

13.00 EN HAMARAT BENİM YENİ BÖLÜM

16.45 FULYA İLE UMUDUN OLSUN CANLI

19.00 SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER CANLI

20.00 EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY YENİ BÖLÜM

00.15 KANUNSUZ TOPRAKLAR ALT YAZILI

03.00 KAMERA ARKASI

03.45 ELKIZI ALT YAZILI

06.00 KADIN ALT YAZILI

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EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY 16. BÖLÜM ÖZETİ

Duruşma sonrası Sergen ve Azra arasındaki ipler iyice gerilir. Bora’nın sürpriz ortaklığı Arsen Cevher Hukuk’taki tüm dengeleri sarsar. Çolpan, Sanem ve Erman bu esrarengiz adamın kim olduğunu öğrenmek için harekete geçer. Ancak bu düşündükleri kadar kolay olmayacaktır. Hızır’ın Ece’yi kaçırması halihazırda zor olan velayet davasını iyice çıkmaza sokmuştur. Azra’nın durumu kendi lehlerine çevirmek için acil bir müdahalede bulunması gerekmektedir. Azra’nın müdahalesi beklenmedik bir sonuç doğuracaktır. Sergen, Yıldırım ve Azra’dan hesap sormaya kararlıdır. Sanem, Zafer ve Nursen davasını sonuçlandırmak için bir oyun hazırlar. Ancak bunun için yardıma ihtiyacı vardır. Hızır ve Ece’nin kaderini belirleyecek olan velayet davası ise hiç beklenmedik bir şekilde sonuçlanacaktır…