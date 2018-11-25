BURSA (AA) - Bursa, Eskişehir, Balıkesir, Çanakkale, Kütahya, Yalova ve Bilecik'te AK Parti'li kadınlar, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü dolayısıyla yürüyüş gerçekleştirdi.

Bursa'daki Orhan Parkı'nda toplanan çok sayıda AK Parti'li, "Sevgi şifadır", "Kadın güçlenirse toplum güçlenir" dövizleriyle 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na kadar yürüdü.

AK Parti Kadın Kolları Başkanı Gülten Kapıcıoğlu, yürüyüşün ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, kadına yönelik şiddetin insan hakkı ihlali olduğunu söylemekten vazgeçmeyeceklerini dile getirdi.

Kapıcıoğlu, kadına yönelik her türlü şiddete karşı olduklarını belirterek, "Kadim medeniyetimizin yüzyıllar boyunca barındırdığı din, ahlak, şuur ve vicdan öğretilerinin tümünde kadına ve kız çocuklarına yapılan herhangi bir kötü muameleye kati suretle karşı çıkılmıştır. Hiçbir ayrım gözetmeksizin yaşam biçimi olarak tüm insanlığa karşı kötü muameleyi bizlere men eden dinimizin kadına ve kız çocuklarına uygulanacak kötü muameleyi de kabul etmesi mümkün değildir." ifadelerini kullandı.



Yürüyüşe, AK Parti Bursa milletvekilleri Emine Yavuz Gözgeç, Refik Özen, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz, İl Başkanı Ayhan Salman da katıldı.



- Eskişehir

Eskişehir'de AK Parti Eskişehir milletvekilleri Nabi Avcı ve Emine Nur Günay, AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Özlem Yalçın ve çok sayıda partili, Köprübaşı semtindeki İl Sağlık Müdürlüğü önünde bir araya geldi.

Yalçın, burada yaptığı açıklamada, kadına yönelik şiddetin, dünyanın her yerinde aynı biçimde tezahür ettiğini belirterek, aile içi şiddetin ne yazık ki hala en yaygın şiddet biçimi olmaya devam ettiğini kaydetti.

"Ekonomik ya da kültürel hiçbir gerekçenin ardına sığınılmasına müsaade etmeden kadına yönelik her türlü şiddete karşı turuncu çizgimizi çekiyoruz." dedi.

Açıklamanın ardından yürüyüş yapıldı.

- Yalova

AK Parti Kadın Kolları Yalova İl Başkanı Melahat Yalçın, Kurtuluş Anıtı önünde düzenledikleri etkinlikte, kadına yönelik şiddetin dünyanın her yerinde aynı biçimde tezahür ettiğini söyledi.

Aile içi şiddetin en yaygın şiddet biçimi olmaya devam ettiğini ifade eden Yalçın, "Sağlıklı bir toplum ve gelecek nesiller için kadına yönelik şiddete karşı hep birlikte karşı çıkalım." diye konuştu.

AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol ile AK Parti Yalova Belediye Başkan Adayı Yusuf Ziya Öztabak da birer konuşma yaptı. Basın açıklamasının ardından Yalçın tarafından Öztabak'a kadına karşı şiddeti simgeleyen turuncu kurdele takıldı.

- Çanakkale

Çanakkale'de de AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, İl Başkanı Gültekin Yıldız, Kadın Kolları Başkanı Gülsüm Üstün ve partililer Kordon Boyu'ndaki Golf Çay Bahçesi önünde bir araya geldi.

Burada kadına yönelik şiddete tepki içeren pankartlar açan yaklaşık 500 kişi İskele Meydanı'na doğru yürüdü.

Kadın Kolları Başkanı Gülsüm Üstün, Barışın Kanatları Heykeli önünde yaptığı açıklamada, kadına yönelik şiddetin dünyanın her yerinde aynı şekilde tezahür ettiğini söyledi.

AK Kadınlar olarak kadına yönelik şiddetin insan hakları ihlali olduğunu dün olduğu gibi bugün de dile getirdiklerini ifade eden Üstün, "Kadına yönelik şiddete karşı durmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

- Balıkesir

Balıkesir'de Ali Hikmet Paşa Meydanı'nda toplanan AK Parti İl Kadın Kolları üyeleri parti binasına yürüdü.

Yürüyüşte kadınlar, "Kadın güçlenirse toplum güçlenir", "Haddini aşan öfkeye yenik düşme" dövizleriyle kadına yapılan şiddete tepki gösterdi.

İl Kadın Kolları Başkanı Türkan Buğra, yürüyüşün ardından yaptığı açıklamada, dünyada, kadına yönelik ve aile içi şiddetin hala yaygın şekilde devam ettiğini dile getirdi. Buğra, kadına yönelik şiddetin insan hakkı ihlali olduğu dile getirmekten vazgeçmeyeceklerini vurguladı.

Konuşmanın ardından AK Parti Balıkesir milletvekilleri Yavuz Subaşı, Mutlu Pakize Aydemir ve Belgin Uygur, Türkan Buğra ve kadınlar, hazırlanan tahtaya turuncu renkte el baskısı yaparak kadına şiddete tepkilerini gösterdi.

- Bilecik

Bilecik Belediye Çay Bahçesi önünden başlayan yürüyüşe AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, Belediye Başkanı Nihat Can, İl Başkanı Fikret Karabıyık, Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, Vezirhan belde Belediye Başkanı Mehmet Duymuş, Bayırköy belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, Kadın Kolları İl Başkanı Ümran Koçyiğit, Gençlik Kolları Başkanı Onur Karaman katıldı.

Kadın Kolları Sosyal Politikalardan Sorumlu Yürütme Politika Üyesi Nilgül Kurt, yaptığı konuşmada, kadına yönelik şiddetin dünyanın her yerinde aynı biçimde tezahür ettiğini belirterek, bunun önüne geçmek için var güçleriyle mücadele edeceklerini kaydetti.

Kütahya'da da Cumhuriyet Caddesi'nde yürüyüş yapan AK Parti Kadın Kolları üyeleri, Zafer Meydanı'nda basın açıklaması yaptı. AK Partili kadınlar, kadına yönelik şiddete tepki içeren dövizler açtı.