25 ilde uyuşturucu operasyonu

ANKARA (AA) - Uyuşturucu ile mücadele kasamında 25 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 159 şüpheli yakalanırken, 391,5 kilogram uyuşturucu madde ile bin 90 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Adana, Adıyaman, Antalya, Ardahan, Ankara, Artvin, Balıkesir, Batman, Bingöl, Bursa, Çankırı, Diyarbakır, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Hakkari, Hatay, Kayseri Konya, Kütahya, Manisa, Mersin, Şanlıurfa, Şırnak ve Van emniyet müdürlüklerine bağlı narkotik birimlerince uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlar yapıldı.



Son 24 saatte gerçekleştirilen operasyonlarda, 159 şüpheli gözaltına alınırken 391,5 kilogram uyuşturucu madde, bin 90 adet uyuşturucu hap, 19 tabanca veya tüfek, 4 adet hassas terazi ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 47 bin 580 lira para ele geçirildi.

Açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğünün geleceğin teminatı gençleri ve çocukları uyuşturucudan korumak için her türlü tedbiri almaya devam ettiği vurgulandı.