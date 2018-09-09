ANKARA (AA) - 24. Uluslararası Beypazarı ve Yöresi Tarih, Kültür ve Turizm Festivali, renkli görüntülere sahne oldu.

Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, Halkevi'nde düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, tarihe, kültüre sahip çıkmak ve kendilerinden sonraki kuşaklara aktarabilmek adına her yıl geleneksel olarak düzenledikleri festivalin sonuna gelindiğini söyledi.

Dört gün süren festival boyunca kendilerini yalnız bırakmayanlara teşekkür eden Kaplan, katılımcılara belge ve çeşitli hediyeler verdi.

Yöresel gıda stantlarının yer aldığı festivalin son gününde yerli ve yabancı folklor grupları sahne aldı.

Beypazarı Genç Atıcılar ve Avcılar Derneği iş birliğiyle atıcılık yarışmasının gerçekleştirildiği festivalde ayrıca havuçla yapılan yemek yarışması düzenlendi.