24. Uluslararası Beypazarı Festivali

ANKARA (AA) - 24. Uluslararası Beypazarı ve Yöresi Kültür, Turizm ve Tarih Festivali, 6-9 Eylül tarihlerinde yapılacak.Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, artık geleneksel hale gelen festival için uzun...