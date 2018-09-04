24. Uluslararası Beypazarı Festivali

ANKARA (AA) - 24. Uluslararası Beypazarı ve Yöresi Kültür, Turizm ve Tarih Festivali, 6-9 Eylül tarihlerinde yapılacak.
Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, artık geleneksel hale gelen festival için uzun süredir çok titiz şekilde hazırlandıklarını söyledi.
Perşembe günü başlayacak festivalin pazar günü sona ereceğini anlatan Kaplan, etkinliğe Ankara'nın yanı sıra diğer kentlerden de katılım beklediklerini kaydetti.
Kaplan, festival kapsamında ünlü şarkıcıların sahne alacağını da sözlerine ekledi.