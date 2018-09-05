24. Uluslararası Beypazarı Festivali

- Yarın başlayacak festival kapsamında el sanatları çalışmaları, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan mağazada satışa sunulacak

24. Uluslararası Beypazarı Festivali
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ANKARA (AA) - Yarın başlayacak "24. Uluslararası Beypazarı Yöresi, Kültür, Turizm ve Tarih Festivali" kapsamında el sanatları çalışmalarının da satışı yapılacak.

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hüseyin Kaplan, gazetecilere yaptığı açıklamada, festivalin yarın başlayacağını anımsatarak, bu konuda kendilerinin de çalışma yaptıklarını söyledi.

Tarihi Suluhan Kervansarayı'nın içinde bulunan satış mağazalarının festival boyunca açık kalacağını belirten Kaplan, "Merkezimizde dokunan kumaş, kilim, ipek şallar, ipek bezler, kök boyalı kilimler, gümüş takılar ve diğer el sanatı çalışmalarımızın satışını mağazamızda yapacağız. Festivale gelen vatandaşlarımızı mağazamıza bekliyoruz." dedi.

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