SİVAS (AA) - Sivas Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Fikret Ünsal ve Anadolu Basın Birliği Genel Başkan Yardımcısı Kemal Çağlayan, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ünsal mesajında, basında sansürün kaldırılışının 110. yılının kutlandığını belirtti.

Türkiye'yi yeniden yapılandırmak isteyenler karşısında Türk basınının her zaman dimdik ayakta durduğunu dile getiren Ünsal, şunları kaydetti:

"Kamu yönetimiyle vatandaşlarımız arasında önemli bir işlev görevi gören basınımız demokrasinin ve cumhuriyetimizin kökleşmesinde önemli bir yere sahiptir. Tarihin her döneminde milletin gözü, kulağı ve sesi olan basın kamuoyunun haber alma hakkına katkıda bulunma görevini ilkeli ve tarafsız gazetecilik anlayışı içerisinde başarı ile yerine getirmiş ve getirmekteyiz."

Anadolu Basın Birliği Genel Başkan Yardımcısı Çağlayan da Türkiye'de demokrasinin yerleşmesi ve kalıcı olması için yerel basına ihtiyaç olduğunu dile getirdi.

Basının demokrasi açısından vazgeçilmez bir unsur olduğunu belirten Çağlayan, şunları kaydetti:

"Gazeteci, televizyoncu, radyocu, internet üzerinden yayın yapan haber sitelerinde çalışan basın çalışanları, vatandaşların gözü, kulağı ve sesidir. Yerel medya, Kurtuluş Savaşımızdaki azim ve gayretle ülkemizin bölünmemesi, demokrasiye, laikliğe ve Cumhuriyet'e olan bağlılık görevini ilk günkü gibi yerine getirmeye gayret göstermektedir. 24 Temmuz, yani basında sansürün kaldırılışının 110. yıl dönümü. Bu özel mesleğin bekçileri olan, gecesini gündüzüne katarak tüm zorluklara göğüs geren ve kamuoyunun aydınlatılmasında önemli görev üstlenen gazeteci arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. 24 Temmuz Basın Bayramı'nı kutlar, sansürsüz günler dileğiyle saygılar sunarım."