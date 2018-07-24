ANKARA (AA) - Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, gece gündüz demeden fedakarca çalışan basın emekçilerinin çağdaş ve demokratik hayatın vazgeçilmez unsuru olduğunu bildirdi.

Duruay, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, basın mensuplarının, halkın şeffaf, tarafsız ve güvenilir bilgilendirilmesi adına önemli bir görevi yerine getirdiğini belirtti.

Türk basınının her zaman demokrasiye ve milli iradeye sahip çıkarak görevini layıkıyla yerine getirdiğine dikkati çeken Duruay, şunları kaydetti:

"Milli değerlerimize saygılı, kişi hak ve özgürlüklerini benimseyen basın, demokrasimizin en büyük güvencesidir. Basınımız, haber, düşünce ve bilgiyi tarafsız bir şekilde kamuoyuna ileterek, toplumun doğru bilgilendirilmesi konusunda çok önemli bir görevi yerine getiriyor. Bu görevi ilkeli ve tarafsız gazetecilik anlayışı içerisinde başarıyla yerine getiren basınımız, haber alma ve öğrenme hakkının layıkıyla kullanılmasına da hizmet ediyor. Bu duygu ve düşencülerle görevlerini en iyi şekilde yapmaya çalışan, halkı doğru ve güvenilir bilgilerle aydınlatan değerli basın çalışanlarının 24 Temmuz Basın Bayramını kutlarım."