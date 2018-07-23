SİVAS (AA) - Sivas Valisi Davut Gül, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutladı.

Gül, yayımladığı mesajda, gelişmiş toplumlarda, demokratik düzenin gereği olarak haberleşme özgürlüğünün son derece önemli olduğunu belirtti.

Hızla gelişen kitle iletişim araçları ile gücü ve etkinliği her geçen gün artan basının, bir taraftan toplumun haberleşme özgürlüğünü sağlarken diğer taraftan da kamuoyu oluşturulmasına yardımcı olduğuna dikkati çeken Gül, "Basının özgür konumunu gölgeleyen ve basını temel işlevinden uzaklaştıran sansür ise toplumun ve özgür düşüncenin gelişmesini engellemektedir. Bu nedenle basında sansürün kaldırılışı tarihimiz ve demokratikleşme süreci açısından da son derece önemlidir." ifadelerini kullandı.

Gül, bu duygu ve düşüncelerle geleceğin Sivasını inşa ederken, basın mensuplarının desteğini her zaman yanlarında hissettiklerini dile getirerek, "Değerli basın mensuplarımıza çalışmalarında başarılar diler, 24 Temmuz Basın Bayramı'nı kutlar, görevini yerine getirirken yaşamını yitiren basın çalışanlarını rahmet ve saygıyla anar, basınımızın çok değerli yönetici ve her kademede ki çalışanlarına selam ve saygılar sunarım." ifadelerini kullandı.